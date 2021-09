Construisons ensemble un avenir numérique : joignez-vous à nous pour la journée des partenaires de Dahua 2021 !





Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services d'IdO intelligents axés sur la vidéo, organisera sa 2e Journée virtuelle des partenaires de Dahua Technology les 13 et 14 octobre autour du thème « Construire un avenir numérique ». Conformément à sa stratégie axée sur la coopération ouverte, Dahua Technology est déterminée à établir un écosystème gagnant-gagnant avec ses éminents partenaires technologiques du monde entier. Cette année, Dahua Technology se réunira avec ses 22 partenaires internationaux afin d'échanger au sujet de l'interopérabilité, de partager leurs observations quant aux tendances du secteur et d'explorer ensemble l'avenir de la digitalisation et de l'intelligence.

« Nous sommes ravis d'organiser notre deuxième journée virtuelle des partenaires technologiques. Les technologies ont rapidement évolué au cours de la dernière année. Les besoins des différents secteurs en matière de digitalisation ainsi que les diverses difficultés auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés encouragent l'intégration de sociétés spécialisées dans la sécurité, » déclare M. Jiaqi Gao, Directeur du marketing international chez Dahua Technology. « Cet événement nous offre une formidable opportunité de démontrer notre capacité à construire avec nos partenaires un avenir numérique qui nous permettra de proposer conjointement une solution adaptée à chacun de nos clients. »

Durant cet événement organisé sur deux journées, Dahua Technology et ses partenaires ? dont notamment Vanderbilt, AxxonSoft, Immix et Optex ? présenteront les avantages de leurs solutions intelligentes dans les domaines de la sécurité et de l'IdO. Une attention particulière sera accordée à l'intelligence artificielle, aux solutions dans le cloud et à la surveillance des systèmes d'alarme, ainsi qu'à certains marchés verticaux spécifiques tels que la Vente au détail, les Bâtiments et Installations intelligents, l'Infrastructure critique, le Transport, etc. Cette année, l'événement proposera également une démonstration de certains produits remarquables de Dahua et de leur compatibilité avec des solutions tierces. Différents experts régionaux de Dahua présenteront les dernières innovations et les récents produits mis au point par la société dans le cadre de 6 hubs distincts, notamment la Cybersécurité et la protection de la vie privée, les caméras Full-Color 2.0 et TiOC 2.0, la gamme WizMind , et plus encore. Les participants peuvent s'inscrire gratuitement, communiquer avec les intervenants et obtenir des informations concernant les produits.

« La Journée des partenaires de Dahua offre à AxxonSoft une formidable plateforme pour la présentation de ses solutions. Notre participation à la session de l'an dernier consacrée au trafic et au stationnement s'est avérée très fructueuse et nous sommes enthousiastes à l'idée d'échanger plus en détail au sujet des systèmes d'analyse des comportements sur le hub consacré à l'intelligence artificielle cette année, » a déclaré Alan Ataev, PDG d'AxxonSoft. « Aux côtés de Dahua, nous sommes ravis de mettre au point des solutions communes qui consolident notre proposition de valeur, au bénéfice de nos partenaires et de nos clients. »

Fidèle à sa mission visant à « Favoriser une société plus sûre et une vie plus intelligente », Dahua Technology poursuivra ses efforts en faveur de « l'innovation, de la qualité et du service » afin de satisfaire ses partenaires et ses clients dans toutes les régions du monde.

