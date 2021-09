The World's 50 Best Restaurants révèle la liste des restaurants classés 51-100 en 2021





LONDRES, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna, a dévoilé aujourd'hui sa liste de restaurants classés de la 51ème à la 100ème place, avant la cérémonie annuelle de remise des prix qui aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à Anvers, en Flandre :

La liste de cette année célèbre des restaurants du monde entier, et comprend 13 nouveaux entrants en provenance de 9 pays

Les restaurants sont issus de 22 pays sur 6 continents

Avec 2 nouvelles adresses à Tokyo ? Sazenka et L'Effervescence ? le Japon compte 5 restaurants classés dans les 51-100, ce qui le place en tête des pays les plus représentés dans cette liste. 21 nouveaux restaurants viennent d' Europe , 13 d'Asie et 9 d'Amérique du Sud

? Sazenka et L'Effervescence ? le Japon compte 5 restaurants classés dans les 51-100, ce qui le place en tête des pays les plus représentés dans cette liste. 21 nouveaux restaurants viennent d' , 13 d'Asie et 9 d'Amérique du Sud Deux nouvelles adresses en 2021, Kjolle et Mil au Pérou, sont des restaurants dont Pía Léon, lauréate du World's Best Female Chef Award, est copropriétaireLa plus haute entrée directe dans la liste des 51-100 est Alchemist à Copenhague, au Danemark, à la 58ème position.

En dehors des lieux incontournables de la gastronomie, la station balnéaire belge de Coxyde est représentée par Willem Hiele à la 77ème position et La Grenouillère, située à La Madelaine-sous-Montreuil dans le nord de la France, retrouve le classement au 91ème rang. Le Cap s'illustre également comme une nouvelle étoile de la gastronomie, avec La Colombe qui gagne 33 places pour se hisser à la 81ème place, tandis que Fyn fait son entrée à la 92e place.

Cette année, la liste élargie comprend plus d'établissements asiatiques que jamais, avec cinq pays représentés. Ailleurs, le Danemark, la Belgique, la Colombie, la France et l'Afrique du Sud ont chacun un nouvel entrant, tandis que le Pérou et le Royaume-Uni en comptent deux chacun. Vous pouvez découvrir la liste complète 51-100 ici .

William Drew, directeur de contenu pour The World's 50 Best Restaurants, déclare : « Avec des restaurants de 22 pays, cette année la liste 51-100 rassemble un plus large éventail de destinations que jamais. Nous sommes ravis de voir 13 nouveaux restaurants rejoindre la liste pour la première fois, alors que le monde de la gastronomie continue de surmonter les énormes défis posés par la pandémie. »

La liste annuelle est établie par un panel de vote paritaire composé de plus de 1 000 autorités indépendantes du monde de la gastronomie, que ce soit des chefs internationaux de renom, des journalistes gastronomiques ou des gastronomes globe-trotters.

La cérémonie des World's 50 Best Restaurants 2021 sera également diffusée en direct sur les chaînes Facebook et YouTube des 50 Best. Avant la cérémonie, le célèbre chef Massimo Bottura, dont le restaurant Osteria Francescana a été numéro 1 et fait désormais partie de la catégorie 'Best of The Best', animera un live stream depuis le tapis rouge à partir de 16 h 30.

