Le guide pour libérer la croissance du e-commerce dans les marchés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient

dLocal, une plateforme de paiements axée sur la technologie permettant aux entreprises marchandes mondiales de se connecter à des milliards de consommateurs sur les marchés émergents, en partenariat avec Americas Market Intelligence (AMI), publie aujourd'hui un rapport sectoriel exclusif pour combler le manque de données fiables à propos du e-commerce dans les marchés émergents clés et à fort potentiel.

Les pays couverts sont l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, et l'Afrique du Sud en Afrique; l'Inde en Asie; l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, et l'Uruguay en Amérique latine; et la Turquie au Moyen-Orient. Voici quelques-uns des faits saillants du rapport:

En 2020, les 14 marchés émergents clés ont représenté un total de 350 milliards USD en paiements traités

Le total des paiements faits par les commerçants à destination des particuliers en 2020 équivalait à 812 milliards USD

Les méthodes locales de paiement représentent 83% du total des dépenses de e-commerce dans les 14 marchés clés

Bien que l'économie mondiale a reculé de 3,5% en 2020, la croissance du e-commerce est restée positive, se situant en moyenne à 27% en glissement annuel au sein des 14 marchés clés

Les dépenses de détail transfrontalières augmentent grâce aux marchés internationaux à la recherche de nouvelles destinations pour leurs activités

Les voyages de loisirs internationaux commenceront à rebondir en 2022, avec la possibilité de retrouver les niveaux prépandémie en 2024

"Lorsqu'un commerçant, un patron d'entreprise, un journaliste ou un analyste de marché veut trouver des données sur l'état du e-commerce dans les pays développés, une simple recherche Google suffit. Toutefois, pour les marchés émergents, le scénario est tout autre. L'information est généralement désorganisée et peu fiable, et ces pays sont hétéroclites", déclare Mathieu Limousi, VP marketing et communications, dLocal. "C'est la raison pour laquelle dans ce rapport, dLocal peint un tableau clair, concis et cohérent du e-commerce dans ces régions stratégiques."

Parmi les statistiques clés figurent la taille de marché, les prédictions, la répartition sectorielle, et les comportements de paiement. "Pour donner une idée de la pluralité des différentes méthodes locales de paiement, notre concept dLocal (une API, une plateforme, un marché), permet aux commerçants d'accepter 600 méthodes de paiement dans 30 marchés en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Il est important de collaborer avec des sociétés et des organisations disposant d'une expertise locale approfondie", poursuit Limousi.

Téléchargez le rapport dans son intégralité sur https://hubs.ly/H0XYg1P0 ou contactez notre responsable des relations avec les médias: Letícia Resende, lresende@dlocal.com

À propos de dLocal

dLocal offre des paiements locaux sur les marchés émergents, permettant aux entreprises marchandes globales d'entrer en relation avec des milliards de consommateurs sur les marchés émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Grâce au concept "One dLocal" (une API, une plateforme, un contrat), les entreprises internationales peuvent accepter des paiements, envoyer des règlements et traiter des opérations à l'échelle mondiale sans avoir besoin de gérer des sous-traitants séparés pour les versements et les paiements, de mettre en place de nombreuses entités locales ni d'intégrer de multiples acquéreurs et méthodes de paiement sur chaque marché. Pour en savoir plus, consultez https://dlocal.com

À propos d'AMI

Americas Market Intelligence (AMI) est le chef de file de la veille des marchés en Amérique latine, qui fournit de précieuses perspectives de marché et concurrentielles pour permettre aux entreprises de réussir dans la région. Avec une spécialisation dans le secteur des paiements, son expertise couvre l'e-commerce, les néobanques et les portefeuilles numériques, la fintech, les points de vente et les technologies d'acceptation, l'inclusion financière, les paiements transfrontaliers, les paiements B2B, l'open banking, et les paiements en temps réel. Ses rapports personnalisés fournissent une clarté basée sur les données et une orientation stratégique granulaire basée sur le sourçage spécialisé. L'activité de paiements d'AMI s'attèle à aider les institutions financières, les commerçants et d'autres acteurs à s'orienter dans l'écosystème unique des paiements en Amérique latine, et à rester compétitifs dans un environnement qui se numérise rapidement. Les consultants d'AMI sont des dirigeants reconnus dans des segments verticaux tels que l'e-commerce, l'innovation des paiements, la technologie sans contact, les paiements en temps réels et les tendances du secteur grand public. www.americasmi.com

