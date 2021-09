Takeda sélectionne quatre nouveaux partenaires dans le cadre du programme mondial annuel de responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin de contribuer au renforcement des systèmes de santé des pays à revenu faible et intermédiaire





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) («Takeda») a annoncé aujourd'hui l'ajout de quatre partenariats à son Programme mondial de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui prend des engagements à long terme visant à renforcer les systèmes de santé et améliorer l'accès de tous aux soins de santé dans les pays émergents et en développement. Dans le cadre d'un processus annuel de prise de décision, les collaborateurs de Takeda à travers le monde ont voté pour inclure IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International et le Programme alimentaire mondial (PAM) en tant que nouveaux partenaires du Programme mondial RSE, qui soutient désormais 20 programmes dans 72 pays.

Pour l'exercice 2021, les engagements de Takeda à l'égard de ces nouveaux partenaires sont les suivants:

953 millions JPY pour IntraHealth International , afin de travailler avec 12 écoles privées au Mali, au Sénégal et au Niger pour augmenter le nombre d'infirmiers/infirmières qualifiés et formés pouvant servir les communautés rurales confrontées à une grave pénurie de personnel sanitaire dans ces pays. Au cours des cinq prochaines années, ce projet aidera les écoles privées à s'associer au secteur public, obtenir les agréments appropriés, améliorer les programmes d'étude axés sur les compétences, créer des méthodes efficaces d'apprentissage et soutenir les étudiants des zones isolées ? le tout dans le cadre des efforts visant à garantir que chacun, partout, ait accès aux soins de santé.

, afin de travailler avec 12 écoles privées au Mali, au Sénégal et au Niger pour augmenter le nombre d'infirmiers/infirmières qualifiés et formés pouvant servir les communautés rurales confrontées à une grave pénurie de personnel sanitaire dans ces pays. Au cours des cinq prochaines années, ce projet aidera les écoles privées à s'associer au secteur public, obtenir les agréments appropriés, améliorer les programmes d'étude axés sur les compétences, créer des méthodes efficaces d'apprentissage et soutenir les étudiants des zones isolées ? le tout dans le cadre des efforts visant à garantir que chacun, partout, ait accès aux soins de santé. 890 millions JPY pour le projet iWIN de Jhpiego , afin d'accélérer les progrès en matière de prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales en restaurant l'écosystème fragmenté de la santé maternelle et infantile en Inde grâce à une approche holistique et centrée sur la femme. Au cours des cinq prochaines années, ce projet stimulera l'adoption et l'appropriation d'un modèle indien pour suivre et utiliser en permanence des informations innovantes sur la santé des femmes enceintes afin de créer une approche durable de prochaine génération de soins coordonnés, centrés sur la patiente avant, pendant, et après la grossesse.

, afin d'accélérer les progrès en matière de prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales en restaurant l'écosystème fragmenté de la santé maternelle et infantile en Inde grâce à une approche holistique et centrée sur la femme. Au cours des cinq prochaines années, ce projet stimulera l'adoption et l'appropriation d'un modèle indien pour suivre et utiliser en permanence des informations innovantes sur la santé des femmes enceintes afin de créer une approche durable de prochaine génération de soins coordonnés, centrés sur la patiente avant, pendant, et après la grossesse. Un milliard JPY pour Pathfinder International , pour accroître le leadership des femmes et des filles dans la réponse à l'impact disproportionné du changement climatique et des urgences sur la santé des femmes. Grâce à ce projet déployé sur quatre ans en Asie du Sud et du Sud-Est, les femmes et les filles deviendront des agents du changement là où les inégalités de genre et les crises liées au climat nuisent à la qualité de leur santé. Le projet facilitera l'accès à des services de santé équitables, renforcera la résilience des communautés aux chocs climatiques et aidera les femmes à tracer leur propre voie vers un avenir plus sain.

, pour accroître le leadership des femmes et des filles dans la réponse à l'impact disproportionné du changement climatique et des urgences sur la santé des femmes. Grâce à ce projet déployé sur quatre ans en Asie du Sud et du Sud-Est, les femmes et les filles deviendront des agents du changement là où les inégalités de genre et les crises liées au climat nuisent à la qualité de leur santé. Le projet facilitera l'accès à des services de santé équitables, renforcera la résilience des communautés aux chocs climatiques et aidera les femmes à tracer leur propre voie vers un avenir plus sain. 1,3 milliard JPY pour le projet Boreas du Programme alimentaire mondial, sur les cinq prochaines années. Dans le cadre de ce projet, les capacités de l'Entrepôt de fournitures humanitaires des Nations Unies à Accra, au Ghana, seront augmentées afin d'améliorer l'efficacité de la réception, du stockage et du transport des produits de santé thermosensibles dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest. En outre, un Centre régional des connaissances en logistique sera créé pour former les professionnels des chaînes d'approvisionnement et les gouvernements nationaux aux meilleures pratiques en matière des chaîne d'approvisionnement, afin qu'ils soient mieux préparés à faire face et à gérer les urgences sanitaires.

«Chez IntraHealth, nous sommes heureux de nous associer à Takeda pour remédier à la pénurie d'infirmiers/infirmières hautement qualifiés dans les communautés rurales du Mali, du Sénégal et du Niger. Ce partenariat va révolutionner la formation des professionnels de la santé dans les écoles privées de sciences infirmières, améliorer les soins de santé dans les communautés qui en ont le plus besoin et attirer de jeunes étudiants plus brillants vers cette profession», a déclaré Polly Dunford, présidente et directrice générale d'IntraHealth International.

«Jhpiego est honoré et ravi d'avoir gagné la confiance des collaborateurs de Takeda et de pouvoir ainsi mettre en oeuvre le réseau Women in Health Network (iWIN) dans le Madhya Pradesh, en Inde. Il est incroyablement inspirant d'être motivé par la conviction commune que toutes les femmes méritent d'avoir accès, pendant leur grossesse, à des soins de santé de haute qualité qui sauvent des vies. Ensemble, nous allons établir un système de santé maternelle et néonatale évolutif et centré sur la mère, en améliorant la qualité et la continuité des soins et en nous appuyant sur l'analyse prédictive et le financement innovant», a déclaré Leslie Mancuso, présidente et directrice générale de Jhpiego.

«Pour Pathfinder, c'est un honneur de travailler avec Takeda pour accroître le leadership des femmes et des filles. Ce projet est un exemple concret de l'engagement de Takeda en faveur de l'amélioration de la santé des personnes et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous allons renforcer le leadership des femmes en Asie du Sud et du Sud-Est afin de renforcer la résilience de la santé et du climat», a déclaré Lois Quam, présidente et directrice générale de Pathfinder International.

«Le Programme alimentaire mondial est honoré d'avoir été choisi par les collaborateurs de Takeda et d'être intégré à son Programme mondial RSE pour mettre en oeuvre un projet aussi opportun qu'important. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé combien il est important pour les pays d'être préparés et équipés pour répondre aux urgences sanitaires. Avec l'aide de Takeda, nous allons apporter un soutien critique à 17 pays d'Afrique de l'Ouest en protégeant les communautés vulnérables et en renforçant leurs capacités pour l'avenir», a déclaré Tim Hunter, directeur des partenariats privés et de la mobilisation de fonds du PAM.

Depuis son lancement en 2016, le Programme phare mondial RSE de Takeda a financé 17 organisations internationales et non gouvernementales à hauteur de 16,5 milliards de yens destinés à mettre en oeuvre 20 projets à long terme visant à atteindre au moins 23 des Objectifs de développement durable (ODD) dans 72 pays. Chaque projet aborde le renforcement des systèmes de santé de manière unique en s'alignant sur les besoins nationaux des pays en matière de santé. Ces engagements de financement d'une durée de quatre à dix ans montrent qu'obtenir un impact durable prend du temps et qu'il n'existe pas de solution miracle au problèmes complexes et de longue date auxquels les systèmes de santé sont confrontés.

«Nous sommes fiers de nous associer avec IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International et le Programme alimentaire mondial pour accroître le nombre de professionnels de santé qualifiés, transformer les chaînes d'approvisionnement, atténuer l'impact du changement climatique, des conflits et des urgences sur la santé des femmes, et de nous appuyer sur les données et la numérisation pour transformer les soins à la mère et au nouveau-né», a déclaré Takako Ohyabu, directrice des affaires mondiales de Takeda. «Nos nouveaux partenaires veulent tous les quatre s'attaquer aux défis endémiques auxquels les systèmes de santé sont confrontés aujourd'hui, tout en apprenant aux communautés à se préparer aux défis futurs.»

Les partenariats du Programme mondial RSE de Takeda ont fait de remarquables avancées depuis 2016. Ils ont notamment:

atteint plus de 5,84 millions de bénéficiaires directs;

formé plus de 32 000 professionnels de santé qualifiés;

dispensé une éducation sanitaire ciblée à plus de 570 000 membres de communautés;

vacciné des millions d'enfants contre des maladies évitables comme la rougeole; et

nos partenaires sont en bonne voie pour atteindre 18,4 millions de bénéficiaires directs d'ici 2027, en dispensant des soins vitaux aux femmes vulnérables et aux nouveau-nés, en prévenant le retard de croissance, en renforçant leur soutien global aux réfugiés, et plus encore.

