Workiva est nommée Leader parmi les plateformes de gouvernance, de gestion du risque et de la conformité par un cabinet d'études indépendant

Workiva Inc. (NYSE : WK) a annoncé aujourd'hui avoir été classée comme Leader dans le rapport The Forrester Wavetm: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Platforms du T3 2021. La plateforme Cloud connectée de la société permet la collaboration et une intégration poussée dans les systèmes et flux de travaux existants afin de simplifier les opérations d'audit, de gestion du risque et de la conformité, d'exploitation, financières et le reporting non financier pour les entreprises dans le monde entier.

Évaluant des solutions GRC par rapport à 25 critères, Forrester a identifié 15 fournisseurs disponibles aujourd'hui, puis a mené des recherches, des analyses et leur a attribué un score. Le rapport résume comment chaque fournisseur se mesure, et classe leurs solutions en fonction de la manière dont ils satisfont aux besoins actuels et futurs des professionnels de l'audit, de la gestion du risque et de la conformité.

Workiva a reçu le plus haut score possible dans 12 critères, parmi lesquels : Audit Management, Interoperability (intégrations de données), Vision et Planned Enhancements.

D'après le rapport, « Workiva aborde frontalement le problème des données GRC... Sa mission toute simple consistant à ?simplifier les travaux complexes' vise à résoudre les points les plus sensibles du domaine GRC, à savoir la collaboration, le reporting et l'analyse comparative. Les atouts de Workiva incluent une suite de productivité capable de télécharger de la documentation dans son format natif via le ?copier-coller', et un ?flux de travaux autonome' qui recommande la remédiation et la compensation des contrôles sur la base des données historiques. »

« Nous améliorons continuellement notre plateforme Cloud connectée pour la rendre plus ouverte, intelligente et intuitive pour nos clients alors qu'ils résolvent leurs défis commerciaux complexes », a affirmé Julie Iskow, directrice de l'exploitation chez Workiva. « Nous pensons que ce classement valide la position de leader mondial de Workiva sur le marché pour simplifier les plus grands défis en matière de GRC et offrir un meilleur retour sur investissement. »

La plateforme Cloud Workiva offre des solutions GRC aux équipes dans les secteurs de l'audit, de la conformité SOX, de la gestion du risque, des politiques et procédures et du risque informatique. Plus de 3 900 entreprises dans plus de 180 pays font confiance à Workiva pour simplifier leurs travaux les plus complexes, ouvrant la voie pour que les organisations puissent conserver leur souplesse face au risque dans un monde en évolution rapide. Pour en savoir plus sur Workiva et The Forrester Wavetm, visitez workiva.com/grcwave.

