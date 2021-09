Xinhua Silk Road : la Global AI Product & Application Expo de 2021, visant à stimuler le développement de l'industrie de l'IA, s'est tenue à Suzhou





BEIJING, 22 septembre 2021 /CNW/ - La Global AI Product & Application Expo de 2021 a débuté jeudi passé à Suzhou, dans la province du Jiangsu située dans l'est de la Chine, mettant l'accent sur les dernières réalisations technologiques et applications de l'intelligence artificielle (IA).

L'événement s'est terminé le 18 septembre, portant sur les thèmes « IA et fabrication », « IA et médecine », « IA et finance », « IA et tourisme culturel » et sur d'autres domaines adaptés aux caractéristiques locales de Suzhou.

La cérémonie d'ouverture de la Global AI Product & Application Expo de 2021 a eu lieu jeudi dernier à Suzhou.

Plus de 200 entreprises et équipes de travail bien connues, dont Huawei, Baidu, Microsoft, iFLYTEK, SenseTime et AISpeech, ont participé à l'exposition, partageant leurs expériences en matière de recherche et échangeant des idées sur le développement de la fabrication intelligente, des voyages intelligents, de l'économie intelligente, de l'« IA et du droit », de l'« IA et de l'éducation » et d'autres domaines connexes.

Lors de l'exposition, plus de dix produits novateurs ont été présentés pour la première fois.

Wu Qingwen, chef adjoint du parti et maire par intérim de Suzhou, a expliqué que la ville a fait de l'industrie de l'IA un secteur de premier plan pour son évolution future et a accéléré la construction d'un nouveau carrefour pour le développement de l'industrie de l'IA de nouvelle génération. Il a ajouté que grâce à l'exposition, Suzhou espère offrir une plus grande expérience dans l'exploration de la transformation et du développement économiques axés sur l'IA.

Au cours des dernières années, Suzhou a su former une chaîne de l'industrie de l'IA relativement complète grâce à ses efforts incessants. Le parc industriel de Suzhou, en tant que zone pilote centrale, a réuni près de 660 entreprises d'IA, dont 10 sont cotées en bourse. Sa valeur de production d'IA a atteint 46,2 milliards de yuans en 2020, ce qui a conduit à une évaluation des industries connexes dépassant 100 milliards de yuans.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un rapport a été publié conjointement par le centre Suzhou des services de renseignements économiques de la Chine et l'Alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie de l'intelligence artificielle. Consacré aux nouvelles caractéristiques et tendances du développement de l'IA dans le monde depuis 2020, le rapport propose une analyse approfondie des possibilités de recherche et de développement ainsi que d'application et d'innovation de la technologie de l'IA, et offre un aperçu du développement de l'IA en Chine.

La Global AI Product & Application Expo est une vitrine importante pour la présentation des réalisations accomplies par les zones pilotes de la Chine en matière d'innovation et de développement dans le domaine de l'IA de nouvelle génération. Depuis 2018, elle a lieu à Suzhou chaque année.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/323869.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631712/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 22:56 et diffusé par :