Sarah Harkcom, directrice juridique de Scientist.com, est en lice pour un prestigieux Law Society Award





Scientist.com, la première place de marché de R&D de l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que Sarah Harkcom, sa directrice juridique, avait été présélectionnée dans la catégorie « Juriste d'entreprise de l'année » dans le cadre des Law Society Awards, la plus haute distinction pour les cabinets d'avocats anglais et gallois. Au cours des cinq années passées, Mme Harkcom a développé et déployé un cadre juridique innovant qui est désormais utilisé par la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques et organisations de recherche contractuelle (ORC) à travers le monde.

« Au cours de mes trente années de recherche médicale dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, je n'ai pas rencontré d'autre avocat (ou groupe juridique) qui ait réussi à avoir l'impact incroyable que Sarah a eu », a déclaré Kevin Lustig, PhD, PDG et fondateur de Scientist.com. « Son travail exceptionnel a aidé Scientist.com à croître pendant 26 trimestres consécutifs et à atteindre la rentabilité. Plus important encore, elle a créé une norme juridique pour l'industrie pharmaceutique qui aide des milliers de chercheurs en médecine à faire des recherches plus rapidement et à développer de nouveaux traitements qui changent la vie. »

Scientist.com a réalisé des ventes de plus de 750 millions USD au cours des cinq dernières années dans le cadre d'accords juridiques que Sarah Harkcom a personnellement rédigés et négociés. Le fait de disposer d'un ensemble d'accords juridiques normalisés et acceptables par tous les utilisateurs du marché a constitué un avantage concurrentiel majeur. En plus de l'élaboration et de la négociation des contrats pour la place de marché, Mme Harkcom est également responsable de toutes les autres questions juridiques au sein de l'organisation.

« Félicitations à toutes les personnes qui ont été présélectionnées. Après une année hors normes, il n'a jamais été aussi important de célébrer le travail exceptionnel de notre profession », a déclaré I. Stephanie Boyce, présidente de la Law Society of England and Wales. « Les avocats jouent un rôle crucial en temps de crise, car les gens se tournent vers des professionnels de confiance pour obtenir des explications sur la loi, des conseils sur leurs droits et obligations et pour trouver un certain degré de certitude. »

Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie en ligne qui se tiendra le 7 octobre 2021.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, fait économiser du temps et de l'argent, réduit les risques et donne accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d'entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, pour plus de 80 sociétés biotechnologiques, ainsi que pour les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis.

