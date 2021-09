Dapper Labs annonce un financement de 250 millions de dollars de la part de Coatue, a16z, GV, BOND, GIC et bien plus encore





Ce dernier investissement sera utilisé pour améliorer l'expérience des fans de Top Shot tout en continuant à offrir aux consommateurs des expériences innovantes basées sur la blockchain dans les domaines du sport, du divertissement et de la musique

VANCOUVER, C.-B., 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dapper Labs, Inc., l'entreprise derrière NBA Top Shot et la blockchain Flow, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 250 millions de dollars américains. Dirigé par Coatue, ce nouveau tour de table a réuni les investisseurs existants a16z, GV (anciennement Google Ventures) et Version One Ventures, ainsi que de nouveaux investisseurs, dont BOND et GIC, qui croient au potentiel à long terme de la vision de Dapper Labs, de ses titres phares, dont NBA Top Shot, qui est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde, ainsi que de la blockchain Flow destinée aux consommateurs.

« Coatue investit dans les tendances technologiques depuis plus de 20 ans et le web 3.0 est l'une des tendances les plus passionnantes que nous ayons vues », a déclaré Dan Rose, président de Coatue Ventures. « Nous pensons que Dapper Labs est un leader dans cet espace au niveau de l'infrastructure avec la blockchain Flow et au niveau des applications avec NBA TopShot. Nous continuons à être impressionnés par le fort leadership et la vision de Roham et nous ne pourrions pas être plus fiers de nous associer à lui et à toute l'équipe de Dapper. »

« La Blockchain et la crypto sont les fondements de la prochaine vague d'évolution technologique », a déclaré Mary Meeker, associée de BOND. « Avec NBA Top Shot et une gamme convaincante de produits à venir, Dapper Labs ouvre une nouvelle voie avec la plateforme innovante Flow. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage, et des prochains, avec Roham et son équipe. »

Ce dernier tour de table fait suite à une année de croissance exponentielle pour Dapper Labs. Alors qu'il en était encore à la version bêta, la croissance de son produit phare NBA Top Shot a été multipliée par 30 en 2021, avec plus de 780 millions de dollars américains d'objets de collection achetés et vendus, plus de 1,1 million de comptes enregistrés, dont plus de 48 % possèdent au moins un moment, et plus de 13 millions de transactions.

« Dapper Labs se développe rapidement, mais nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que cette nouvelle technologie peut faire pour les individus », a déclaré Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs. « Nous sommes ravis de nous associer à nos incroyables investisseurs pour faire évoluer NBA Top Shot et lancer nos prochains titres, ainsi que pour libérer le potentiel de l'écosystème ouvert reposant sur Flow. »

Avec le lancement de fonctionnalités de pointe conçues pour embarquer facilement les consommateurs et offrir une expérience de classe mondiale avec la technologie blockchain, Flow s'est également imposé comme une destination de choix pour plus de 3 000 développeurs, artistes, créateurs et marques qui cherchent à construire leurs propres expériences et communautés basées sur la blockchain, de manière écologiquement durable. Plus récemment, Google Cloud a été présenté comme le fournisseur de services cloud de Flow, et a rejoint l'équipe pour conduire la prochaine étape avec l'adoption de jetons non fongibles sur Flow. En plus de supporter les expériences de l'UFC, de Genies, de Warner Music Group et d'autres, Flow accueillera les expériences des fans et des ligues de Dapper Labs plus tard cette année et au début de l'année prochaine, y compris LaLiga, comme annoncé aujourd'hui.

Dapper Labs utilisera ce nouveau capital pour continuer à développer et à soutenir d'autres produits de sport, de divertissement et de musique axés sur les marques, qui seront mis en ligne et développés sur la blockchain Flow.

Pour de plus amples informations sur Dapper Labs et ses dernières applications, rendez-vous sur le site www.dapperlabs.com

À propos de Dapper Labs

Dapper Labs, la société à l'origine de NBA Top Shot et les développeurs originaux de la blockchain Flow, utilise la technologie blockchain pour apporter des jetons non fongibles et de nouvelles formes d'engagement numérique aux fans du monde entier. Depuis sa création en 2018, Dapper Labs a donné aux passionnés de consommation un véritable enjeu en les rapprochant des marques qu'ils aiment, en permettant à des communautés engagées et passionnantes d'y contribuer, et en alimentant de nouvelles voies pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Les partenaires de studio actuels de Dapper Labs comprennent la NBA, la NBPA, la WNBA, la WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies et l'UFC. Parmi les investisseurs notables de Dapper Labs figurent Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, BOND, GIC, Google Ventures (GV), Samsung et les fondateurs de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga et AngelList, entre autres. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Dapper Labs, rendez-vous sur dapperlabs.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631200/Dapper_Labs__Inc__Dapper_Labs_Announces__250M_in_Funding_from_Co.jpg

Rachel Rogers, rachel.rogers@dapperlabs.com

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 18:34 et diffusé par :