Les cinq plus importantes sociétés de développement de logiciels offshore au Vietnam ont été sélectionnées par Vietnam Software Industry Insights

Vietnam Software Development Industry Insights a aidé plus de 800 startups et entreprises à trouver les bonnes sociétés d'impartition du développement de logiciels au Vietnam. Cet article concerne les cinq plus importantes sociétés de développement de logiciels offshore au Vietnam certifiées par Techtimes.com, la Vietnam Software Association.

Le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) est l'un de ceux qui enregistrent la plus forte croissance au Vietnam. En 2019, le secteur a enregistré un taux de croissance annuelle allant jusqu'à 9,8 pour cent, avec des revenus annuels atteignant les 110 milliards de dollars. Le pays émerge actuellement comme l'un des principaux pays pour l'impartition du développement de logiciels dans le monde. De nombreuses entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et à Singapour considèrent dorénavant le Vietnam comme une option stratégique quand il s'agit de réduire les coûts.

Le Vietnam a mis en place des réformes favorables aux entreprises, un environnement réglementaire amélioré, des services logistiques et une infrastructure informatique en pleine croissance. Outre ces facteurs, le pays a également adopté un système éducatif favorable qui encourage les cours d'informatique.

Là, nous nous intéressons aux plus importantes sociétés de développement de logiciels offshore dans le pays pour vous aider à trouver un partenaire d'impartition fiable.

1. Saigon Technology

https://saigontechnology.com/

Saigon Technology est l'une des sociétés de développement de logiciels offshore les plus fiables et dignes de confiance dans le pays. La société est spécialisée dans la fourniture de services de développement offshore abordables et fiables à différents clients à travers le monde. Parmi ceux-ci figurent des clients réguliers de Singapour, d'Europe, du Canada, des États-Unis, d'Australie et d'autres pays. Depuis sa création en 2012, la société a démontré ses capacités à obtenir les résultats escomptés dans le cadre de projets complexes et de solutions pour les petites entreprises.

La société a pour objectif de fournir les meilleures solutions d'impartition agiles et solutions de délocalisation du développement de logiciels, présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Ses clients exercent leurs activités dans différents domaines, dont le commerce électronique, le financement électronique, les soins de santé, les transports, les médias et la logistique. En tant que plus importante société de délocalisation du développement de logiciels dans le pays, Saigon Technology dispose d'une équipe de professionnels hautement qualifiés, de calibre mondial. Parmi ses technologies figurent .NET CORE, NodeJS, React JS, des services de développement d'applications Android et iOS/ React Native, Java, Angular JS et PHP.

La société s'efforce d'offrir des services d'impartition du développement de logiciels et de développement de logiciels offshore en utilisant différents modèles d'engagement de la sous-traitance. Ces modèles incluent des modèles d'engagement basés sur les résultats et basés sur un projet/à coût fixe.

Avec plus de 100 ingénieurs logiciels talentueux, la société a livré avec succès des solutions numériques à de nombreuses marques locales et internationales. Parmi celles-ci, on retrouve Recruiting.com, Abbott, Stone Forest, Standard Chartered, Topicus, Panasonic et RSM Singapore. La société est ainsi en mesure de proposer des produits logiciels de haute qualité et puissants.

Parmi les services de développement de logiciels proposés par la société figurent le développement web personnalisé, le développement de solutions SaaS, le développement d'applications mobiles personnalisées et le développement de solutions d'entreprise.

2. KMS Technology

https://www.kms-technology.com/

KMS Technology est une autre société de premier plan dans le domaine du développement de logiciels offshore. La société est spécialisée dans la fourniture de services d'impartition à ses clients locaux comme internationaux. Avec une équipe d'experts de calibre mondial, KMS Technology adapte ses capacités pour être sûre de fournir les résultats désirés dans les délais établis.

La société a par ailleurs investi dans des technologies et solutions informatiques modernes, dont l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage. KMS Technology a en outre noué des partenariats avec des fournisseurs de services infonuagiques renommés et travaille avec la plupart des tech stacks. Cela permet à la société de fournir des produits de la plus haute qualité qui garantissent une croissance durable des entreprises. En plus des services de développement de logiciels personnalisés, la société offre des services de conseils et de tests, des analyses de données, des services de soutien et des services d'intégration.

3. Axon Active

https://www.axonactive.com/

Axon Active propose des services de développement de logiciels offshore basés sur les principaux éléments de la méthodologie Agile. La société a son siège social à Lucerne, en Suisse, où elle a débuté en 2008 pour aider à relever les défis rencontrés dans le parcours de transformation numérique. La société se concentre sur la fourniture de services de développement de logiciels abordables et flexibles.

En 2008, Axon Active a ouvert sa branche au Vietnam avec une équipe d'experts des logiciels offshore. Aujourd'hui, l'équipe a augmenté en nombre et en termes de niveau d'expertise. L'industrie logicielle requiert une équipe avec une grande adaptabilité et une grande flexibilité, des éléments bien maîtrisés par ses ingénieurs. De plus, l'équipe utilise la méthodologie Agile pour garantir que ses clients et l'équipe offshore sont plus efficaces, efficients et collaboratifs. Son équipe d'experts informatiques met en application les pratiques du cadre Agile qui incluent XP, Scrum et d'autres approches agiles comme TDD, DevOps, Kanban et BDD.

Avec les cadres Agile, l'entreprise est en mesure de réaliser un retour sur investissement important et valable pour les entreprises à travers le monde. La société étend par ailleurs ses activités dans d'autres villes dans le pays pour permettre à un maximum de clients d'accéder à ses services. Par exemple, en 2011, Axon Active a ouvert une nouvelle branche à Da Nang, au Vietnam.

Axon Active organise par ailleurs des programmes communautaires dans diverses régions du Vietnam, lui garantissant ainsi de disposer d'une équipe d'ingénieurs avec des compétences de premier ordre. Ces programmes incluent des cours gratuits pour les étudiants dans les universités.

4. PycoGroup

https://pycogroup.com/home

Voici une autre importante société de développement de logiciels offshore qui s'efforce d'offrir des services à ses clients dans le monde entier. En plus du Vietnam, la société dispose de bureaux à Hong Kong, en Suisse, aux États-Unis, en France et au Rwanda. Mais son siège social est situé à Bruxelles, en Belgique.

PycoGroup offre divers services offshore, notamment la transformation numérique, la consultation logicielle et des services CET (Construction, Exploitation, Transfert). Avec plus de 20 années d'expérience dans le secteur, la société possède une grande expertise de la fourniture de services de développement de logiciels offshore. Elle compte également une équipe d'ingénieurs passionnés qui sont au fait des dernières technologies.

En outre, PycoGroup compte plus de 500 professionnels et dispose de bureaux sur quatre continents. L'entreprise a travaillé avec de nombreuses marques populaires, dont Microsoft, Unilever, Adobe et Volkswagen.

5. Netcompany

https://www.netcompany.com/int

Netcompany a été fondée en 2000. Depuis sa création, la société est à l'avant-garde de la transformation numérique. Avec 20 années dans le secteur des technologies, la société a une connaissance approfondie des questions spécifiques au secteur. Elle offre ainsi des équipes offshore qui peuvent vous aider à développer rapidement des solutions innovantes qui conviennent à vos objectifs. Ces solutions permettent à n'importe quelle entreprise de conserver un avantage concurrentiel dans le secteur.

Avec une réputation de plusieurs années dans la fourniture de projets couronnés de succès, Netcompany est aujourd'hui un partenaire de confiance dans le domaine de la numérisation. La société travaille aujourd'hui avec plusieurs gouvernements et de grandes entreprises dans le cadre de différents projets. Elle propose aussi des services numériques de bout en bout qui peuvent bénéficier aux startups et aux petites entreprises.

Conclusion

À l'ère de la mondialisation et des progrès technologiques, le développement de logiciels offshore est devenu une compétence de base pour de nombreuses sociétés. Certaines des plus importantes sociétés de développement de logiciels offshore sont implantées au Vietnam. Cela a fait du Vietnam l'une des principales destinations pour l'impartition du développement de logiciels offshore au monde.

