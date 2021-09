L'Additive Manufacturer Green Trade Association met en place le Fonds de recherche sur la durabilité de la fabrication additive à la Yale School of the Environment





The Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), un groupe commercial international créé dans le but de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA), a annoncé aujourd'hui avoir mis en place le Sustainability of Additive Manufacturing Research Fund, un fonds doté de 100 000 USD qui soutiendra la recherche au Center for Industrial Ecology de la Yale School of the Environment. Plus précisément, le fonds soutiendra les chercheurs qui examinent les avantages qu'offre la fabrication additive en termes de durabilité à l'aide d'outils et de modélisations d'analyse du cycle de vie (ACV).

« Ce nouveau fonds sera utilisé pour mener des recherches sur l'ACV en comparant plusieurs pièces industrielles en métal fabriquées de manière conventionnelle avec des pièces conçues et fabriquées via le processus de fabrication additive par jet de liant », a déclaré Sherry Handel, directrice exécutive de l'AMGTA. « L'objectif de cette recherche est de comprendre les impacts environnementaux et économiques de la fabrication par jet de liant par rapport à la fabrication conventionnelle. À l'aide d'outils d'ACV et de modélisation, la recherche caractérisera les impacts liés aux émissions des principaux gaz à effet de serre et d'autres impacts associés. Grâce à des travaux de recherche solides et indépendants, l'AMGTA continuera de publier des rapports de recherche évaluant la durabilité environnementale au sein de l'industrie de la fabrication additive. »

Le rapport devrait paraître au printemps 2022, et les principales conclusions seront annoncées vers la même époque.

La fabrication additive par jet de liant est une méthode d'impression 3D dans laquelle un fichier numérique est utilisé pour projeter rapidement un liant à jet d'encre dans un lit de particules de poudre - telles que métal, sable ou céramique par exemple - pour créer une pièce solide, une couche mince à la fois . Lors de l'impression de métaux, la dernière pièce métallique liée doit être frittée dans un four pour fusionner les particules ensemble et créer un objet solide.

À propos de l'AMGTA. L'AMGTA a été lancée en novembre 2019 afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA) par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. L'AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tous les fabricants d'additifs et parties prenantes de l'industrie qui satisfont certains critères relatifs à la durabilité de la production ou du processus.

À propos du Center for Industrial Ecology. Le Center for Industrial Ecology de la Yale School of the Environment a été créé en septembre 1998 pour fournir une orientation organisationnelle à la recherche en écologie industrielle. Le Centre rassemble des membres du personnel de Yale, des étudiants, des universitaires invités et des praticiens pour développer de nouvelles connaissances à la pointe du domaine. La recherche est menée en collaboration avec d'autres segments de la communauté de Yale, des institutions universitaires tierces et des partenaires internationaux.

