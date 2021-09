INNIO publie son premier rapport de développement durable, soulignant l'engagement d'INNIO à jouer un rôle actif pour un avenir énergétique durable et plus vert.





Dans le cadre de son engagement constant envers la gestion de l'environnement, INNIO a annoncé aujourd'hui la publication de son premier rapport de durabilité, « Ensemble pour un avenir durable ». Le présent rapport englobe le thème de l'engagement de chacun - le mot clé étant « ensemble », évoquant la responsabilité de toutes les parties prenantes dans un parcours visant à façonner un avenir durable. Le rapport souligne l'engagement d'INNIO à instaurer une culture basée sur la transparence, en fournissant des mises à jour sur les progrès accomplis et une orientation sur l'approche globale d'INNIO en matière de durabilité couvrant ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour 2020.

Dans la poursuite de son parcours de développement durable, la direction d'INNIO et sa Commission de révision de la durabilité (en anglais SRB, pour Sustainability Review Board) ont défini les objectifs et la stratégie ESG de l'entreprise, comprenant l'élaboration et la publication de son premier rapport sur la durabilité. Le rapport décrit la méthode de travail responsable dont fait preuve INNIO pour fournir aux communautés, à l'industrie et au public l'accès à une énergie durable, fiable et économique, tout en créant et en maintenant un environnement de travail innovant, diversifié, inclusif, agréable et sûr pour ses employés.

De plus, comme les produits, services et solutions numériques Jenbacher et Waukesha d'INNIO aident à libérer la transition vers un avenir neutre en carbone, le rapport sur la durabilité d'INNIO donne à ses parties prenantes des indicateurs sur l'engagement et les progrès accomplis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des initiatives à l'égard de la gestion responsable des ressources.

Dans sa note d'introduction au rapport sur le développement durable, Carlos Lange, CEO d'INNIO, a présenté les principales priorités et réalisations :

Objectifs de développement durable

« Alors que nous continuons à mettre en place notre stratégie d'entreprise pour atteindre une croissance rentable, soulignons également notre engagement envers les défis climatiques et la croissance durable. Les objectifs de développement durable d'INNIO sont liés à la sécurité, à l'énergie et aux émissions, à l'eau, aux déchets, à la rentabilisation des bâtiments, à l'économie circulaire, à la rentabilisation des chantiers et à la durabilité de nos produits, services et solutions ».

Accès continu aux produits et services

« De même que nos distributeurs et fournisseurs, INNIO s'efforce de contribuer à assurer un accès continu aux produits et services indispensables à nos clients internationaux pour soutenir la société en cette époque difficile. La récente pandémie mondiale de COVID-19 a fait surgir de nouveaux défis dans le monde entier, et INNIO a été désignée par de nombreux gouvernements comme une entreprise "essentielle", car nos produits, composants et services prennent en charge des infrastructures clés dans le domaine de la fourniture de gaz naturel et d'énergie électrique. Les clients utilisent nos produits pour approvisionner en énergie et en chauffage primaires et de secours, les foyers, les installations essentielles telles que les hôpitaux, les services publics ou les centrales de chauffage urbain, ainsi que d'autres entreprises qui ne peuvent cesser leurs activités ».

Leadership technologique : hydrogène

« À Hambourg, INNIO Jenbacher et HanseWerk Natur ont récemment collaboré à la mise en service du premier moteur à gaz à grande échelle de l'ordre de 1 MW, capable de fonctionner avec divers mélanges d'hydrogène et de gaz naturel ou avec de l'hydrogène vert à 100 %. C'est aussi la première fois au monde qu'un moteur à gaz naturel est converti à l'hydrogène sur site. Une fois de plus, la technologie INNIO est en avance, ce qui indique la nature évolutive de la base installée, cette fois en offrant sa possibilité de conversion à des capacités sans carbone, 100 % hydrogène ».

Numérisation

« Grâce à la numérisation, nous pouvons constamment améliorer la conception et l'èlaboration de nos produits dans nos usines de pointe, effectuer nos services de manière irréprochable et dépasser les solutions de données réactives pour aller vers des solutions prédictives. Dans nos usines de fabrication, nous avons adopté la numérisation et améliorons en permanence notre exploitation, ce qui nous permet d'accélérer l'innovation et d'améliorer l'expérience de nos clients ».

La publication du rapport sur le développement durable fait suite à des activités récentes en matière de développement durable, notamment la reconnaissance d'INNIO par EcoVadis, qui lui a attribué la certification niveau argent en matière de développement durable, et l'adhésion d'INNIO au Pacte mondial des Nations unies.. Chacun de ces efforts réaffirme l'approche holistique et structurée d'INNIO visant à intégrer le développement durable dans l'ensemble de l'entreprise, en tenant compte de l'environnement, du perfectionnement des employés, de la santé et de la sécurité, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que de la responsabilité de l'entreprise.

Le rapport d'INNIO sur le développement durable a été élaboré en collaboration avec des conseillers ESG externes et des experts en la matière, ainsi qu'avec des directeurs internes issus de disciplines diverses.

À propos d'INNIO

INNIO est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services en matière de gaz renouvelable, de gaz naturel et d'hydrogène pour la production d'électricité et la compression de gaz sur les lieux de consommation ou à proximité. Avec nos moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux communautés, à l'industrie et au public l'accès à une énergie durable, fiable et économique allant de 200 kW à 10 MW. Nous fournissons également un support pour la durée de vie et des solutions numériques aux plus de 53 000 moteurs à gaz livrés dans le monde, grâce à notre réseau de service couvrant plus de 100 pays. Nous fournissons une technologie innovante orientée vers la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation pour permettre d'ouvrir la voie menant à un avenir plus vert. Le siège social est situé à Jenbach, en Autriche, et l'entreprise est également principalement active à Welland, en Ontario, au Canada, et à Waukesha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

Chez INNIO, nous reconnaissons que la croissance des économies mondiales, et l'industrialisation parallèle à cette croissance, ont un impact direct sur l'avenir de notre planète. Nous sommes d'accord avec les objectifs de l'Accord de Paris - stopper le réchauffement climatique et diminuer les températures aux niveaux de l'ère préindustrielle d'ici 2050. C'est pourquoi nous avons pris des mesures importantes en 2020 pour aborder la stratégie de développement durable d'INNIO, en nous plongeant dans les questions matérielles que nous avons identifiés comme étant les points de contact avec nos clients et nos parties prenantes. Notre société est confrontée à des défis économiques, environnementaux, sociaux et culturels sans précédent, et nous sommes convaincus que le développement durable représente la clé pour transformer ces défis en opportunités. Notre stratégie de développement durable accepte la responsabilité sociale et environnementale d'INNIO. C'est maintenant que nous devons agir pour assumer cette responsabilité.

Le rapport de développement durable d'INNIO est une information non financière présentée pour l'année civile 2020.

