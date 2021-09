Lancement du processus de candidature des Jeux d'hiver du Canada 2027 à Whitehorse





Diffusé conjointement par le gouvernement du Yukon, la ville de Whitehorse et le Conseil des Jeux du Canada

WHITEHORSE, YT, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada, en partenariat avec la Ville de Whitehorse et le gouvernement du Yukon, a officiellement lancé aujourd'hui le processus de candidature pour les Jeux d'hiver du Canada 2027. Plus grand événement multisports au Canada, les Jeux rassemblent tous les deux ans plus de 2?000 des meilleurs athlètes amateurs avec et sans handicap au pays.

La Ville de Whitehorse et le gouvernement du Yukon ont 13 mois pour monter leur candidature.

Le comité d'évaluation des candidatures et le comité d'évaluation technique du Conseil des Jeux du Canada évalueront la candidature en deux étapes, soit l'évaluation technique, en février 2022, et l'évaluation globale, en octobre 2022. La décision concernant l'octroi des Jeux sera prise par le conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada en novembre 2022.

Le lancement du processus de candidature s'est déroulé au centre récréatif Mount McIntyre, situé sur les territoires traditionnels de la Première Nation des Kwanlin Dün et du conseil Ta'an Kwäch'än, en présence de dignitaires, d'acteurs communautaires et d'invités.

Étaient notamment présents Sandy Silver, premier ministre du Yukon, Jessie Dawson, conseillère de la Première Nation des Kwanlin Dün, Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, Dan Curtis, maire de Whitehorse, Anthony Everett, membre du conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada et président du comité d'évaluation des candidatures des Jeux du Canada 2027, Piers McDonald, président du comité de candidature des Jeux d'hiver du Canada 2027 et David Greer, trois fois participant aux Jeux du Canada dans l'équipe du Yukon.

La raison d'être des Jeux du Canada est de renforcer le tissu de la société canadienne grâce au pouvoir du sport et de bâtir un héritage qui sublime les communautés d'un océan à l'autre. L'obtention de l'édition 2027 des Jeux marquerait un premier retour en 20 ans de cette manifestation enivrante de l'esprit sportif canadien à Whitehorse et au Yukon.

Les Jeux d'hiver du Canada réunissent près de 3?600 athlètes, entraîneurs et gérants (près de 4?600 pour les Jeux d'été) et plus de 5?000 bénévoles pour deux semaines de compétitions intenses dans 16 à 19 disciplines sportives.

L'événement génère des retombées économiques d'environ 80 à 110 millions de dollars pour la province ou le territoire hôte.

Citations

« Les Yukonnais et Yukonnaises ont démontré qu'ils avaient la passion, la fierté et les capacités requises pour accueillir un événement multisports d'envergure nationale lors de l'édition 2007 des Jeux d'hiver du Canada à Whitehorse. Nous sommes ravis d'avoir de nouveau la possibilité de poser notre candidature pour ces Jeux, et espérons que le Yukon et Whitehorse auront l'honneur d'accueillir le pays de nouveau en 2027. »

Sandy Silver, premier ministre du Yukon

« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec la Ville de Whitehorse et de présenter une candidature convaincante au Conseil des Jeux du Canada l'an prochain. Les Jeux du Canada seront profitables pour l'offre sportive et les installations du Yukon, apporteront des millions à notre économie et accroîtront le rayonnement de notre territoire d'un océan à l'autre. Plus encore, ils nous connecteront avec le reste du pays dans une célébration du sport, de la culture et de la fraternité. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

« C'est un honneur pour la Ville de Whitehorse de participer en tandem avec le gouvernement du Yukon au processus de candidature des Jeux d'hiver du Canada 2027. Whitehorse a montré à maintes reprises qu'elle sait organiser des jeux pancanadiens de cette envergure, comme les Jeux d'hiver du Canada 2007, et notre bassin de bénévoles passionnés et dévoués n'attend que de reprendre le collier. La qualité de nos sites et l'expérience des membres de notre comité font de notre ville l'endroit idéal pour accueillir les Jeux d'hiver du Canada 2027. Nous sommes impatients de montrer ce que Whitehorse et le Yukon ont à offrir : une scène artistique et culturelle autochtone unique, une diversité et une beauté exceptionnelles, et de nombreux athlètes de grand talent. »

Dan Curtis, maire de Whitehorse

« C'est dans l'effervescence que nous donnons le coup d'envoi de cette aventure vers les Jeux d'hiver du Canada 2027 et que nous anticipons le triomphe éclatant d'une nouvelle génération de champions et de leaders canadiens au Yukon. Nous sommes impatients d'accompagner la Ville de Whitehorse et le gouvernement du Yukon dans leur processus de candidature pour les aider à accueillir un événement qui transformera le territoire et fera rayonner l'excellence dans tout le pays. »

Anthony Everett, président du comité d'évaluation des candidatures des Jeux d'hiver du Canada 2027

« Rien ne rassemble les Canadiens et les Canadiennes comme les Jeux du Canada. Alors que le comité de candidature amorce la planification des Jeux d'hiver du Canada 2027 à Whitehorse, on sent un engouement pour ce que ces Jeux signifieront pour notre communauté, le Nord et le pays entier. »

Piers McDonald, président du comité de candidature des Jeux d'hiver du Canada 2027

« Les derniers Jeux d'hiver du Canada à se dérouler à Whitehorse en 2007 furent une expérience extraordinaire pour moi, qui a marqué de bien des façons ma carrière de ski de fond. Le retour des Jeux en 2027 créera de belles opportunités pour la prochaine génération d'athlètes d'ici. Je suis ravi d'être impliqué et j'ai hâte d'être témoin des belles expériences que ces Jeux créeront pour nos athlètes et notre communauté. »

David Greer, ancien participant aux Jeux du Canada dans l'équipe du Yukon (cyclisme, 2005; ski de fond, 2007 et 2011)

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

