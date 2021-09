Publication officielle de la norme internationale proposée par les experts de BMC Medical en matière d'appareils de thérapie respiratoire à haut débit





BEIJING, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La norme internationale pour les appareils de thérapie respiratoire à haut débit (numéro de norme : ISO 80601-2-90:2021) proposée par les experts techniques de normalisation de BMC Medical a été officiellement publiée récemment sur les sites Web officiels de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Selon les informations publiées par l'Administration nationale des produits médicaux, il s'agit du premier projet de norme internationale proposé et réalisé par la Chine en termes d'équipement médical pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

En tant que chef de projet, Chen Xingwen, du groupe d'experts techniques de normalisation de BMC Medical, a souligné que, pendant le développement du projet, une équipe de rédaction de normes composée d'experts nationaux a effectué un important travail de préparation, y compris l'étude des différents problèmes et des scénarios de protection de la sécurité qui pourraient être impliqués dans l'utilisation clinique de l'équipement de thérapie respiratoire à haut débit au début du projet. Au cours du processus de formulation de la norme, l'équipe de rédaction de la norme s'est appuyée sur le comité technique national de normalisation des équipements d'anesthésie respiratoire, qui a réuni des experts des entreprises nationales concernées, des instituts d'essai et du centre national d'examen pour discuter du champ d'application de la norme et des exigences particulières des équipements afin de garantir la sécurité et l'efficacité. La formulation de l'ensemble de la norme reflète le niveau de développement technique le plus récent.

La publication de la norme permet non seulement de combler les lacunes des normes internationales relatives à ces produits et d'améliorer le système de normes internationales dans le domaine de l'anesthésie et des équipements respiratoires, mais joue également un rôle positif en garantissant la sécurité et l'efficacité des équipements de thérapie respiratoire à haut débit et en favorisant la circulation internationale, notamment en fournissant un soutien technique et en apportant la sagesse chinoise à la prévention et au contrôle de la pandémie mondiale. La publication de la norme reflète la reconnaissance par l'Organisation internationale de normalisation de la formulation de normes internationales par la Chine. Il prouve également l'amélioration de la capacité d'innovation technique de la Chine et la force de la marque et la position de l'industrie de BMC Medical dans le domaine des équipements médicaux.

Publication des normes de sécurité internationales dirigées et formulées par la Chine dans le domaine des appareils de thérapie respiratoire à haut débit - Administration nationale des produits médicaux.

