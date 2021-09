IHMA ouvre un laboratoire de référence en microbiologie à Shanghai pour soutenir plus avant la découverte et le développement de produits anti-infectieux à l'échelle mondiale





IHMA a ouvert un laboratoire de référence en microbiologie à Shanghai en février 2021. Cette installation va venir s'ajouter aux sites d'IHMA aux États-Unis, en Suisse et en Inde pour permettre à la société de fournir un support mondial plus robuste dans le cadre de la découverte et du développement de produits anti-infectieux. L'installation chinoise, en plus de fournir des tests de microbiologie permettant de soutenir le profilage de nouveaux produits antimicrobiens, de surveiller la résistance aux antimicrobiens et de procéder à la caractérisation moléculaire des organismes résistants, servira de laboratoire central pour les essais cliniques menés en Chine.

« Nous travaillons depuis près de 30 ans pour maximiser notre assistance in vitro aux clients qui développent des produits anti-infectieux à l'échelle mondiale. Notre installation en Chine va renforcer considérablement cet effort et nous permettre de soutenir les clients qui souhaitent réaliser des études sur cet important marché », a déclaré Jack L. Johnson, président-directeur général d'IHMA.

À propos d'IHMA :

En tant que principal fournisseur mondial de services de microbiologie pour l'industrie biopharmaceutique, IHMA utilise sa vaste expertise du travail en laboratoire et de l'industrie pour soutenir le développement de produits anti-infectieux efficaces et efficients. IHMA est un prestataire de premier plan de services de référence aux laboratoires et sa mission est de soutenir la découverte et le développement de produits anti-infectieux ainsi que le développement de dispositifs de diagnostic capables de détecter la résistance bactérienne aux agents antimicrobiens et aux nouvelles technologies au fur et à mesure de leur apparition.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web d'IHMA à l'adresse (www.ihma.com).

