CGTN : le gala de la fête de la mi-automne 2021 tenu par CMG mêle modernité et tradition





PÉKIN, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La fête de la mi-automne tombe le 15e jour du huitième mois lunaire, qui cette année est le 21 septembre. Le gala de la fête de la mi-automne de 2021 tenu par China Media Group (CMG) a été diffusé à l'étranger pour la première fois mardi soir, à partir de 20 heures (BJT).

La célébration audiovisuelle s'est tenue au parc de la zone humide du lac Xingyue à Xichang, capitale de la préfecture autonome de Liangshan Yi, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine). Le lieu a été choisi pour rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'industrie aérospatiale chinoise, la ville abritant également le centre de lancement de satellites de Xichang.

L'événement a également permis de présenter la culture et les coutumes de l'ethnie Yi en Chine.

Un groupe de musique de style « chinois-chic », Zide Guqin Studio (devenu populaire sur les réseaux sociaux en Chine en jouant d'instruments de musique traditionnels chinois d'une manière nouvelle), a interprété le classique musical « Wishing We Last Forever » accompagné par les acteurs Liu Shishi et Jing Boran. À l'occasion de la célébration, les célèbres artistes de l'Opéra de Pékin Wang Peiyu et Zheng Qiyuan ont également interprété ensemble le morceau « Great Beauty ».

À mesure que la soirée battait son plein, le public a eu droit à une combinaison de musique pop et de culture traditionnelle chinoise, dont une symphonie dans le style de l'ethnie Yi. Les téléspectateurs du monde entier ont pu admirer le magnifique paysage naturel de Liangshan et le patrimoine culturel de l'ethnie Yi, dont les chansons folkloriques sont transmises de génération en génération et reflètent à la fois l'ancien et le nouvel esprit des Yi.

Les animateurs de CMG, dont Kang Hui et Sa Beining ont aussi présenté un merveilleux spectacle intitulé « The Ordinary Road ».

Outre les chanteurs et les acteurs, le gala a également invité quelques invités spéciaux. Parmi eux, les championnes d'aviron du quatre de couple aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Chen Yunxia, Zhang Ling, Lv Yang et Cui Xiaotong, ainsi que la championne de patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014, Zhang Hong, qui a chanté « Running to You with All My Heart ».

Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang et Cui Xiaotong ont remporté la médaille d'or de la finale du quatre de couple féminin d'aviron le 28 juillet 2021, en pagayant jusqu'à la victoire en un temps de 6:05.13, devant l'équipe de Pologne (6:11.36) et l'équipe d'Australie (6:12.08), qui ont terminé respectivement deuxième et troisième, au Sea Forest Waterway dans la baie de Tokyo.

L'apparition des athlètes olympiques chinois a rappelé aux gens le jour où ils ont remporté la médaille d'or, portant l'atmosphère de la soirée à de nouveaux sommets. La présence de la championne de patinage de vitesse des Jeux olympiques d'hiver 2014, Zhang Hong, a également rappelé aux spectateurs que les Jeux olympiques d'hiver 2022 sont tout proches.

Alors que la soirée touchait à sa fin, Zhou Shen, un chanteur chinois à la voix magnifique, a chanté la sérénade au public. Zhou est surtout connu pour sa chanson « Big Fish ». Cette chanson a été reprise de nombreuses fois par des chanteurs chinois et étrangers. Dans le cadre du programme Music Voyage de CMG, lancé en début d'année, la chanteuse britannique Katie Sky, connue pour son tube « Monsters », a envoyé ses salutations aux mélomanes chinois de manière virtuelle et a partagé sa reprise de « Big Fish » de Zhou Shen lors du festival de musique.

Xichang a toujours été une base importante pour l'industrie spatiale chinoise. Avec la mission réussie de Shenzhou-12, l'industrie spatiale chinoise a ouvert un nouveau chapitre. Pendant le gala, les trois astronautes chinois, ou taïkonautes, Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo, ont également envoyé tous leurs voeux au public par vidéo.

Zhou a chanté une chanson sur l'espace et les étoiles, rendant hommage aux héros de ce secteur.

Le gala, dont le thème était les retrouvailles, la technologie, les éléments et la culture chinois, s'est terminé par des spectacles de chant et de danse créatifs. Des technologies avancées, telles que la réalité augmentée, ont été utilisées pour créer une expérience immersive pour les spectateurs. Parallèlement, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle ont été employées pour offrir un plaisir visuel au public.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3Y

