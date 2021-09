Nathan's Famous poursuit son expansion internationale avec une implantation en Europe qui lui permettra de proposer ses hot-dogs en France





Nathan's Famous, Inc., la marque américaine qui, depuis plus de 100 ans, sert un des mets favoris de New York, vient d'annoncer une nouvelle collaboration avec Tommy's Diner, un diner inspiré de l'Amérique des années 50 basé en France, pour offrir ses hot-dogs dans tous les établissements à travers le pays. Pour la première fois, les produits de Nathan's Famous vont donc être distribués en France. Cette relation permet à Nathan's Famous de poursuivre sa croissance en Europe et au-delà.

« Nathan's Famous est célèbre dans le monde entier, c'est pourquoi nous avons connu un tel succès ces dernières années au Moyen-Orient, en Asie et en Grande-Bretagne », a déclaré James Walker, vice-président principal, Restaurants. « Ce nouveau partenariat avec Tommy's est un grand pas pour nous à l'heure où nous souhaitons voir cette croissance se propager dans toute l'Europe, et nous sommes ravis qu'ils soient notre première implantation française et de savoir qu'ils seront l'un des premiers à l'international à distribuer notre hot-dog d'un pied de longueur. »

La marque participera pour la première fois au salon Anuga, le plus important salon mondial de l'industrie alimentaire et des boissons. Les visiteurs du salon pourront retrouver Nathan's Famous dans le hall 9.1 sur le stand B021, du 9 au 13 octobre. Avant Anuga, Nathan's Famous participera également au salon Franchise Expo Paris du 26 au 29 septembre (Stand : V85) ainsi qu'à l'International Franchise Show de Londres, du 1er au 2 octobre (Stand : US09).

« Nous sommes ravis de nous rendre à Cologne pour le salon Anuga, car il s'agit de l'un des plus grands salons professionnels de l'industrie alimentaire internationale », a poursuivi M. Walker. « Avec autant de fournisseurs représentant une variété de segments de produits, nous savons que c'est la solution idéale pour Nathan's Famous. »

Pour en savoir plus sur Nathan's Famous, consultez le site www.nathansfamous.com et pour plus d'informations sur les contrats de franchise, visitez https://franchise.nathansfamous.com/.

À propos de Nathan's Famous

Nathan's est une société Russell 2000 qui distribue actuellement ses produits dans 50 États, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, l'île de Guam et 18 pays étrangers via son système de restauration, ses programmes de vente de services alimentaires et ses activités de licence de produits. L'année dernière, plus de 700 millions de hot-dogs Nathan's Famous ont été vendus. Pour plus d'informations sur Nathan's, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.nathansfamous.com.

À l'exception des informations historiques contenues dans le présent communiqué de presse, les questions abordées constituent des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, impliquant par là-même des risques et incertitudes. Des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention » et des expressions similaires permettent d'identifier les déclarations prospectives, qui sont basées sur les croyances actuelles de la direction de la Société, ainsi que sur des hypothèses formulées par celle-ci et sur les informations dont elle dispose à l'heure actuelle. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre résultats réels et les résultats attendus, citons, sans que cette liste soit exhaustive : l'impact de la pandémie de COVID-19, l'état de nos accords de licence et d'approvisionnement, y compris l'impact de notre accord d'approvisionnement pour les hot-dogs avec John Morrell & Co. ; l'impact de notre endettement, y compris l'effet sur notre capacité à financer le fonds de roulement et les opérations et à réaliser de nouveaux investissements ; la conjoncture économique ; les conditions météorologiques (y compris l'impact sur l'approvisionnement en bétail et l'impact sur les ventes de nos restaurants en particulier pendant les mois d'été) et l'évolution du prix des résidus de parage de boeuf ; notre capacité à répercuter le coût de toute augmentation de prix du boeuf et des résidus de parage de boeuf ; les conditions législatives et commerciales ; la recouvrabilité des créances ; les changements dans les goûts des consommateurs ; la capacité d'attirer des franchisés ; l'impact de la législation en matière de salaire minimum sur les coûts de main-d'oeuvre dans l'État de New York ou tous autres changements dans les lois du travail, y compris les réglementations qui pourraient faire d'un franchiseur un « coemployé » ou l'impact de nos nouveaux contrats syndicaux ; notre capacité à attirer des restaurateurs et des cadres compétents ; l'applicabilité des accords internationaux de franchise ; les effets futurs de toute maladie d'origine alimentaire, comme l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et l'E. coli ; et les facteurs de risque signalés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès de la SEC. La société rejette toute obligation d'actualiser ses déclarations prospectives, quelles qu'elles soient.

