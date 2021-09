Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de musique POP Montréal





QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 264 000 $ au Festival international de musique POP Montréal (POP Montréal), qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 26 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 141?000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie 60 000 $ à POP Montréal, une somme issue du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), alors que le ministère de la Culture et des Communications lui attribue 13 000 $ en vertu du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2020-2021. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 50 000 $ dans le cadre du Programme d'aide à la diffusion en variétés et du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel.

Citations :

« Depuis maintenant vingt ans, POP Montréal fait vibrer la métropole aux rythmes d'une création éclatée et enivrante, invitant les festivaliers à profiter au maximum du talent des artistes qui s'y produisent, et ce, peu importe la forme d'art. Les festivals et les événements comme POP Montréal sont au coeur de la signature touristique québécoise. Ils permettent aux visiteurs de goûter, dans une ambiance stimulante, au foisonnement artistique propre à Montréal. Je souhaite d'ailleurs que les participants prolongent leur séjour dans la région afin de découvrir ses multiples attraits et ceux des environs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec est fier d'être partenaire de ce rendez-vous culturel, qui contribue à faire de Montréal une métropole festive et dynamique. Grâce à ses activités et à son programme variés, POP Montréal participe également à la mise en lumière du talent de nombreux artistes d'ici. Je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier les organisateurs et les créateurs à qui l'on doit cette édition anniversaire et hybride! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette année marque le 20e anniversaire du festival POP Montréal, une formidable vitrine pour les artistes émergents ou établis de la scène musicale indépendante du Québec. C'est une priorité pour le gouvernement du Québec de favoriser l'accès à ce que la culture québécoise a de plus audacieux, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement qui présente de nouveaux courants artistiques originaux. J'invite jeunes et moins jeunes à participer aux activités dans lesquelles disciplines et formes d'art se côtoient dans un esprit résolument festif. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 14:54 et diffusé par :