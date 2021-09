Augmentation de 33 % en trois ans de l'amélioration globale de la compétitivité et de l'influence mondiale - Le CDHT publie l'indice d'internationalisation





CHENGDU, Chine, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 17 septembre, la 16e foire de coopération commerciale et technologique UE-Chine a eu lieu et l'indice d'internationalisation de la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu (CDHT) (2021) a été officiellement publié. En prenant l'indice nominal 100 de 2018 comme période de référence, l'indice d'internationalisation a augmenté de 33 points de pourcentage.

L'indice d'internationalisation, établi conjointement par la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu et le Centre de recherche sur les zones de haute technologie de Chine de l'Institut de conseil stratégique de l'Académie des sciences de Chine, est le premier indice d'internationalisation au niveau de la zone de développement dans l'ouest de la Chine. Le système d'indice d'internationalisation du rapport comprend cinq indices de première classe, à savoir « la concentration des facteurs mondiaux, le leadership des organisations internationales, la compétitivité de l'innovation mondiale, la circulation du développement économique et le soutien à un environnement ouvert », reflétant le niveau de développement international de la zone de haute technologie de Chengdu.

En particulier, l'indice de compétitivité de l'innovation mondiale a connu la plus forte augmentation (73 % d'augmentation par rapport à 2018), montrant que la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu s'est surpassée en termes de niveau de commerce, de statut industriel et de responsabilité sociale ; l'indice de soutien à un environnement ouvert a régulièrement augmenté, reflétant le fait que la zone de haute technologie a fait des progrès constants dans la circulation du personnel et des biens, la qualité de vie et des affaires, les aspects naturels et culturels.

La zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu, dont la construction a débuté en 1988, est l'une des premières zones nationales de haute technologie en Chine, une zone pilote du « parc de haute technologie de classe mondiale » et la première zone nationale de démonstration de l'innovation dans l'ouest de la Chine. La force globale de la zone high-tech de Chengdu est la plus importante parmi les 169 zones high-tech nationales de Chine.

En tant que région de l'ouest de la Chine présentant le plus haut degré d'extraversion économique et d'internationalisation, la zone de haute technologie de Chengdu se concentre sur la construction de trois parcs de coopération internationale (le parc d'innovation de haute technologie de Singapour-Sichuan, le parc d'innovation et de démarrage sino-coréen, la zone de démonstration de la coopération de développement local sino-japonaise (Chengdu)), le centre de coopération Chine-Europe et d'autres plateformes de coopération, qui ont rassemblé 130 entreprises du Fortune 500. En 2020, l'importante zone de développement occupait la première place en Chine depuis trois ans, avec un volume d'importation et d'exportation de 549,17 milliards de RMB.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629368/CDHT_Releases_Internationalization_Index.jpg

