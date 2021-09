Le Tour Européen, établit une nouvelle norme de parrainage pour le partenariat avec KORE Software





Avant la saison 2022, le Tour Européen signe avec KORE Software pour adopter une approche plus sophistiquée de la gestion des commandites.

NEW YORK, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- le Tour Européen, responsable des trois tours de golf masculins les plus importants en Europe, a choisi KORE Software pour optimiser son approche en matière de gestion de partenariat et d'activation. En intégrant la plate-forme d'intelligence de KORE Software, le Tour Européen pourra désormais s'appuyer sur l'une des plates-formes technologiques les plus avancées pour l'activation de partenariats sur ses nombreux tournois mondiaux. Le Tour Européen met ainsi l'innovation au premier plan de ses activités commerciales, avec une approche des initiatives de vente axée sur les données et des rapports en temps réel sur la livraison des actifs et les performances du retour sur investissement.

À propos de ce partenariat, Michael Cole, directeur de la technologie au Tour Européen, a déclaré : « Nous plaçons les données et l'intelligence au coeur même de nos opérations, y compris dans notre approche des partenariats avec les marques et de leur activation. En tant que Tour de plus en plus global avec une collection croissante de partenaires, nous bénéficierons de manière significative de la plateforme centralisée de Kore et de ses connaissances riches en données pour continuer à fournir un service de marketing sportif de premier ordre à nos partenaires. »

En préparation de la saison 2022 du Tour Européen, le Tour Européen intégrera la plateforme centralisée de KORE, afin de rationaliser leurs parrainages à l'échelle, et de partager facilement les informations sur le pipeline et les actifs à travers leurs équipes internes et les parties prenantes. Ces gains d'efficacité permettent au Tour Européen d'offrir une expérience de qualité et des mesures de performance proactives à ses sponsors et partenaires. Le BMW PGA Championship a été le premier événement à piloter cette nouvelle technologie, et le Tour va maintenant utiliser KORE pour mesurer la performance de l'événement, améliorer l'évaluation des médias, et capitaliser sur les investissements en temps réel et une meilleure coordination de l'activation.

« C'est une période passionnante pour le Tour Européen, a déclaré Mark Cornish, Directeur commercial de la région EMEA pour KORE Software, « la partie la plus gratifiante de ce que nous faisons est de voir nos clients tirer parti de ce que KORE peut leur apporter, et de constater l'impact positif que cela a sur leur activité ».

KORE Software est le leader mondial des solutions de marketing d'engagement. Plus de 850 organisations parmi les plus importantes du secteur du sport et du divertissement font confiance à la plateforme d'intelligence de KORE pour obtenir rapidement et en toute sécurité des renseignements fondés sur des données. Grâce à un écosystème connecté de solutions, de données et d'informations, KORE permet d'accélérer et d'améliorer la capacité des organisations à prendre les bonnes décisions pour leur activité. La plateforme de KORE favorise l'excellence à travers l'activation des sponsors, l'engagement des fans, la vente de billets, l'analyse des partenariats, l'analyse des données et les parcours marketing innovants, afin que les organisations puissent établir des liens plus forts avec leurs fans, maximiser les retours et passer du temps là où cela compte. KORE Software est une organisation mondiale avec des bureaux à Vancouver, Denver, New York, Londres et Melbourne. Pour en savoir plus, consultez le site www.KOREsoftware.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631211/KORE_Software_Partners_with_European_Tour_Logo.jpg

