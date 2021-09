L'entreprise créée à partir de YASA, Evolito, électrifiera le marché aéronautique grâce à des moteurs électriques ultraperformants et de faible poids





Aujourd'hui, la nouvelle entreprise axée sur la mise au point et la fabrication de moteurs électriques et de dispositifs électroniques de puissance pour l'aéronautique, Evolito, a officiellement lancé ses activités de société privée.

Evolito avait été créée plus tôt dans l'année par YASA (le pionnier mondial des moteurs automobiles électriques à flux axial, racheté en juillet 2021 par Mercedes-Benz) pour commercialiser en exclusivité la propriété intellectuelle et la technologie de moteur électrique de dernière génération de YASA sur un marché aéronautique en pleine croissance.

La technologie de moteur à flux axial de l'entreprise a fait ses preuves au stade de la production en série dans l'industrie automobile et constitue même un avantage encore plus important sur le marché aéronautique. Evolito occupe par conséquent une position unique pour faire progresser la commercialisation et l'adoption des vols électriques.

Les dispositifs électroniques de puissance et les moteurs à flux axial, de faible poids et ultraperformants d'Evolito sont plus petits, plus légers et plus robustes que toutes les technologies concurrentes. Ils renferment toute une série de nouvelles possibilités en matière de décollages et d'atterrissages verticaux électriques (eVTOL), d'avions à voilure fixe et d'applications de propulsion électrique distribuée comme la mobilité aérienne urbaine (UAM ou Urban Air Mobility).

La topologie unique et segmentée du moteur d'Evolito est intrinsèquement plus solide que celle des autres approches motorisées électriques, ce qui en fait un outil idéal pour répondre aux exigences du marché aéronautique, où la sécurité est primordiale.

Cyrus Jilla, associé et directeur du conseil d'administration de Waypoint Capital, a affirmé : « Parmi les thématiques qui nous intéressent chez Waypoint figurent la durabilité et la transition énergétiques, notamment l'électrification. Nous cherchons à investir dans des entreprises dont les technologies uniques de rupture sont développées par des équipes exceptionnelles. Evolito est un partenaire idéal pour nous et nous sommes impatients de soutenir l'équipe dans la mise au point de leurs solutions d'électrification révolutionnaires pour l'aéronautique, afin de faire des vols sans émission une réalité. »

Alexis Zervoglos, associé principal d'OSE, a quant à lui indiqué : « L'électrification des vols est l'un des débouchés commerciaux les plus passionnants de notre époque. Concrétiser ce potentiel exigera une technologie novatrice et des capacités d'adaptation pour répondre à une demande prenant rapidement de l'ampleur. OSE est ravie de soutenir Evolito dans sa mission d'accélération de l'adoption des vols électriques. »

Gareth Morris, directeur général d'Evolito, a par ailleurs déclaré : « L'électrification dans le domaine aéronautique a un retard d'environ dix ans sur l'industrie automobile, mais le potentiel du marché est énorme. Les décollages et atterrissages électriques verticaux, les hélicoptères électriques, les avions à voilure fixe et la mobilité aérienne urbaine nécessitent l'utilisation de groupes motopropulseurs électriques de faible poids et à haute densité de puissance, combinés à des facteurs de sécurité élevés, soit une combinaison de caractéristiques spécifique à nos dispositifs électroniques de puissance et à nos moteurs électriques à flux axial. En exploitant la propriété intellectuelle unique de YASA sur le marché aéronautique, Evolito accélérera la commercialisation des vols électriques et transformera la mobilité telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. »

NOTES DE LA RÉDACTION

On estime que le marché des solutions de transmission électrique destinées à la mobilité aérienne urbaine atteindra la somme de 90 milliards USD pour 160 000 véhicules d'ici 2050. Source : « The high-flying industry: Urban Air Mobility takes off » de Roland Berger, novembre 2020.

Evolito http://www.evolito.co.uk/

Evolito fait des vols entièrement électriques une réalité commerciale grâce à des solutions de propulsion électrique à entraînement direct de classe mondiale. Dérivée de YASA en 2021, Evolito exploite des technologies éprouvées par les équipementiers de l'industrie des véhicules électriques. Ce sont les dispositifs électroniques de puissance et les moteurs électriques à flux axial d'Evolito qui offrent les densités de puissance et de couple les plus élevées du marché ? une caractéristique essentielle pour les applications eVTOL, de mobilité aérienne urbaine et liées aux avions à voilure fixe. Ils sont par ailleurs intrinsèquement plus robustes que les technologies concurrentes. La société privée est basée à Oxford. Parmi les investisseurs d'Evolito figurent Waypoint Capital et Oxford Science Enterprises (OSE).

YASA http://www.yasa.com/

YASA, qui fait partie de Mercedes-Benz AG, est une entreprise pionnière dans le domaine des technologies de transmission électrique de dernière génération. C'est sa technologie unique de moteur électrique à flux axial qui offre la plus grande efficacité et les densités de puissance les plus importantes, associées aux plus faibles dimensions et poids du marché. YASA possède des installations à Oxford et Welshpool au Royaume-Uni.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 14:15 et diffusé par :