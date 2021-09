L'usine Duqm de Raysut Cement d'une valeur de 30 millions de dollars sera opérationnelle d'ici le quatrième trimestre 2021





Raysut Cement Company (RCC), le plus grand producteur de ciment à Oman, avec sa présence mondiale, a annoncé aujourd'hui que son unité de broyage Duqm d'une valeur de 30 millions de dollars à Oman sera opérationnelle au quatrième trimestre de l'année 2021.

"L'usine Duqm ajoutera 1 million de tonnes supplémentaires à notre capacité, ce qui nous permettra de répondre aux besoins d'Oman et des autres marchés régionaux avec des provisions accrues, alors que les activités de construction s'apprêtent à reprendre après la pandémie", a déclaré M. Joey Ghose, PDG du Groupe RCC.

L'usine Duqm portera la production annuelle du groupe RCC à 7,4 millions de tonnes et aidera la société cotée à la bourse de Muscat à porter sa production à 10 millions de tonnes d'ici 2022.

Pour sa part, M. Yousef Ahmed Alawi Alibrahim, chef des services de soutien et du développement commercial de RCC, a déclaré que la construction de l'unité de broyage Duqm progressait malgré la situation actuelle en raison de la pandémie de COVID-19, et grâce aux protocoles de prudence sécuritaires et sanitaires mis en place.

"Cette année a été difficile pour les industries manufacturières en général, mais le Groupe RCC a été en mesure de surmonter les obstacles grâce à une planification efficace axée sur la santé et la sécurité", a-t-il ajouté.

L'usine Duqm constitue également un projet marquant pour RCC qui vise à augmenter sa production à 22 millions de tonnes dans un avenir proche.

M. Yousef Ahmed Alawi Alibrahim, qui travaille pour Raysut depuis 2004, a déclaré que l'expansion des capacités de RCC contribuera à créer des opportunités d'emploi pour les ressortissants omanais, ce qui permet de réaliser des progrès sociaux et économiques. M. Yousef Ahmed a rejoint RCC en tant que comptable, gravissant les échelons en tant que chef de l'audit Interne, puis conseiller des services de soutien, avant d'occuper son poste actuel de chef des services de soutien et du développement commercial.

Dans le cadre du développement de l'usine Duqm, RCC avait signé un bail foncier et un accord de services portuaires avec Port of Duqm Company SAOC. La nouvelle unité de broyage viendra également compléter l'expansion de RCC et ses nouveaux investissements et acquisitions en Oman, en Asie et en Afrique de l'Est.

L'année dernière, RCC a acquis Sohar Cement Company SAOG à Oman pour 60 millions de dollars. Elle développe également une nouvelle cimenterie de 1,2 million de tonnes par an près de Tbilissi, en Géorgie, pour un investissement de 200 millions de dollars. D'autres projets réalisés par RCC comprennent l'acquisition majoritaire du terminal cimentier de LafargeHolcim aux îles Thilafushi aux Maldives et un investissement de 40 millions de dollars dans une unité de broyage à Berbera, au Somaliland.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 14:00 et diffusé par :