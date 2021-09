Crise en santé : Québec solidaire amène des solutions depuis trois ans

Après s'être engagée à atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2060, la Chine a franchi une autre étape remarquable et concrète vers le développement vert. ...

La présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM 429), Francine Bouliane, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont signé hier la convention collective des 10 000 cols blancs. Ces employé(e)s étaient sans contrat de...