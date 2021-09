Eastlink investira 26 M$ dans l'expansion du réseau mobile au N.-B.





HALIFAX, NS, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Eastlink a annoncé aujourd'hui que l'entreprise prévoit investir près de 26 millions de dollars pour étendre son service mobile au Nouveau-Brunswick, offrant ainsi plus de choix et de concurrence aux clients des services mobiles dans le nord de la province.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de franchir cette nouvelle étape avec notre réseau mobile, a déclaré Jeff Gillham, chef de la direction. Lorsque nous avons lancé ce dernier en 2013, nous savions que nous voulions apporter quelque chose de simple et de différent aux collectivités que nous servons. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, et cette expansion dans le nord du Nouveau-Brunswick est un exemple prometteur de ce que nous réserve l'avenir. »

Le projet permettra d'étendre la couverture actuelle de Shediac à Miramichi en 2022, puis à Bathurst et à la Péninsule acadienne. L'expansion comprendra l'ajout des technologies de réseau les plus avancées ainsi qu'une présence accrue de magasins sur le marché dans un plus grand nombre de collectivités.

« Il est essentiel d'avoir un accès fiable à des services mobiles pour vivre, travailler et apprendre, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs. Nous sommes heureux de constater qu'Eastlink continue d'investir au Nouveau-Brunswick, particulièrement dans les régions rurales. De telles initiatives s'inscrivent dans l'engagement de notre gouvernement à renforcer l'économie de la province tout en améliorant notre connectivité. »

Eastlink a investi plus de 270 millions de dollars depuis le lancement de son service mobile en 2013 afin d'étendre ce dernier à un plus grand nombre de collectivités canadiennes, comme Saint John, Fredericton, Shediac et Sussex, au Nouveau-Brunswick. L'entreprise a mis de l'avant ses options vedettes, notamment les forfaits simples permettant le transfert de données, le rachat de contrats permettant de faciliter les changements, les Données Sans Souci et la possibilité d'obtenir n'importe quel appareil à 0 $ d'acompte.

Plus récemment, l'entreprise a investi 27,9 millions de dollars de plus dans des licences du spectre sans fil de 3 500 MHz, ce qui permettra de mettre en place des technologies de prochaine génération alimentées par la 5G.

À PROPOS DE EASTLINK :

Eastlink est une fière entreprise familiale canadienne de technologie et de communications. Eastlink, qui célèbre ses 50 ans d'activité cette année, offre des services de communication de calibre mondial, notamment des services Internet haute vitesse, mobiles, de télévision, de téléphone, de données et de sécurité, ainsi que des solutions de maison intelligente aux clients des secteurs résidentiel, commercial et public dans sept provinces du Canada et aux Bermudes. Motivée par son esprit d'entreprise, Eastlink a lancé en 2013 son service mobile largement salué en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis, elle a étendu ses activités dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Ontario et de l'Alberta. Reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada, Eastlink diffuse des nouvelles locales et régionales à la télévision communautaire sur les gens, les lieux et les événements qui façonnent les collectivités qu'elle sert.

SOURCE Eastlink

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 13:00 et diffusé par :