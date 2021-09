Appel à l'aventure - Le Honda Passport 2022 propose un nouveau design robuste et la toute nouvelle version TrailSport





La nouvelle apparence robuste du Passport révèle davantage les vraies capacités hors route

Une conception extérieure plus imposante des montants A jusqu'à l'avant, et un nouveau pare-chocs arrière avec deux embouts d'échappement plus gros confèrent au Passport une nouvelle apparence robuste

Le tout premier Passport TrailSport exprime encore plus le côté émotionnel et aventureux, renforçant la nouvelle orientation de conception robuste de la gamme de camions légers de Honda

À titre de nouvelle image des camions légers de Honda, la version TrailSport met davantage l'accent sur les capacités hors route, la polyvalence et la durabilité qui sont conférées depuis longtemps aux camions légers de Honda

MARKHAM, ON, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Honda a procédé au lancement du Honda Passport 2022 actualisé, présentant une nouvelle apparence plus robuste qui reflète mieux ses vraies capacités hors route.

Aussi à l'aise dans les sentiers de terre ou boueux, que sur l'autoroute ou sur les routes de montagne sinueuses, le Passport, toujours prêt pour l'aventure, propose une section avant plus musclée et un nouveau pare-chocs arrière avec des embouts d'échappement plus gros.

La toute première version TrailSport du Passport pousse encore plus loin le nouveau style robuste du Passport. Une nouvelle image pour les camions légers de Honda, la version TrailSport met davantage l'accent sur les capacités hors route, la polyvalence et la durabilité qui sont conférées aux camions légers de la marque depuis plus de deux décennies.

Créé pour les acheteurs actifs qui vivent pour l'aventure, le nouveau Passport TrailSport marie la solide construction monocoque, la suspension avant et arrière indépendante, le système de traction intégrale à vectorisation de couple en tête de catégorie du Passport, et le style intérieur et extérieur exclusif de la version TrailSport. Elle s'appuie sur l'héritage de plus de 50 ans de performances et d'ingénierie dans le domaine du hors route, incluant les motocyclettes, VTT, côte à côte et camions légers Honda.

« Les camions légers de Honda sont réellement robustes bien que certains ne soient pas familiers avec leurs excellentes capacités hors route », indique Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Le Passport a maintenant une allure robuste et musclée allant de pair avec ses compétences hors route, et la version TrailSport rehausse les capacités hors route de nos véhicules. »

L'habitacle du Passport a également été actualisé pour lui conférer un aspect plus sport et aventureux. La gamme complète du Passport bénéficie maintenant de la technologie de rappel de sièges arrière et de rappel de ceinture de sécurité arrière pour plus de tranquillité d'esprit.

Le Honda Passport 2022 devrait commencer à arriver chez les concessionnaires cet hiver.

Nouveautés :

Apparence plus imposante des montants A jusqu'à l'avant

Style actualisé à l'arrière proposant un nouveau pare-chocs et des embouts d'échappement plus gros

La version TrailSport propose un style extérieur et intérieur unique, et le système de traction intégrale à gestion de couple variable intelligent (i-VTM4 md ) à véritable vectorisation de couple

) à véritable vectorisation de couple Rappel de sièges arrière et rappel de ceintures de sécurité arrière de série sur tous les modèles

Édition HPD livrable pour une apparence plus sport

Principales caractéristiques

Moteur V6 de 280 ch (puissance nette SAE à 6 000 tr/min) et transmission automatique à 9 rapports de série

Traction intégrale i-VTM4 md à véritable vectorisation de couple de série sur toutes les versions

à véritable vectorisation de couple de série sur toutes les versions Garde au sol allant jusqu'à 205 mm pour attaquer les terrains difficiles

Système audio sur affichage de 8 pouces avec intégration d'Apple CarPlay md et d'Android Auto mc de série

et d'Android Auto de série Technologies perfectionnées d'aide à la conduite et de sécurité du système de détection Honda Sensing md de série

de série Système d'entrée intelligente avec bouton de démarrage de série

Phares à DEL de série

Le design plus audacieux communique ses capacités robustes

Le nouveau style à l'avant et à l'arrière du Passport reflète mieux les capacités robustes de sa solide construction monocoque, de la suspension indépendante à l'avant et à l'arrière, du moteur V6 de série et du système de traction intégrale à gestion de couple variable (i-VTM4md) en tête de catégorie. La nouvelle tôle de carrosserie à partir du montant A intègre un nouveau capot avec un renflement prononcé évoquant sa puissance, un nouveau museau plat et une calandre verticale unique au Passport, et de nouvelles ailes avant.

Au haut de la calandre se trouve une barre transversale qui scinde les lentilles des phares, au fini chromé sur la version Sport, et peinte de couleur noir lustré sur les versions TrailSport et Touring. Elle accentue la largeur du Passport, alors que la conception de la garniture de protection ajoute à l'aspect plus robuste de son nouveau pare-chocs avant. De larges ouvertures de ventilation latérales dirigent l'air dans le pare-chocs et autour des roues avant, créant un rideau d'air qui améliore le rendement aérodynamique.

Un nouveau pare-chocs arrière plus musclé incorpore des ouvertures pour deux embouts d'échappement plus gros, ainsi qu'un capuchon d'attache de remorque et une garniture de protection qui s'agencent au style plus robuste de la partie avant. La barre transversale sous la glace arrière est de couleur noir mat sur les versions Sport et TrailSport, et noir lustré sur la version Touring.

Toutes les versions du Passport proposent également de nouveaux modèles de jantes en alliage d'apparence plus robuste. Les versions Sport et TrailSport sont équipées de nouvelles jantes de 18 pouces de diamètre, alors que la version Touring arbore des jantes de 20 pouces de nouvelle conception.

Pour ceux qui désireraient monter d'un cran le nouveau style robuste du Passport, une nouvelle édition HPD a été créée en collaboration avec Honda Performance Development (HPD), l'entreprise de course de Honda située aux États-Unis. L'édition HPD ajoute un traitement unique à la calandre, des élargisseurs d'ailes noirs, des roues d'aspect robuste et des graphismes spéciaux HPD sur les panneaux de custode arrière.

Étant l'un des plus puissants VUS de sa catégorie, chaque Passport 2022 est propulsé par un moteur V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux (net SAE à 6 000 tr/min) jumelé à une transmission automatique à 9 rapports, à la fois douce et réactive. Le système de traction intégrale à vectorisation de couple (i-VTM4md) de Honda est offert de série sur toutes les versions du Passport. Quelles que soient les conditions, le système rehausse la maîtrise et la gestion de la traction en envoyant automatiquement jusqu'à 70 % des 262 lb-pi de couple (net SAE à 4 700 tr/min) du moteur aux roues arrière, et distribuant continuellement 100 % de ce couple entre les roues arrière, selon les conditions de conduite de chaque roue.

La gestion exceptionnelle de la traction du système i-VTM4md augmente les qualités hors route du Passport bien au-delà de celles des véhicules multisegments de la concurrence. De plus, les quatre modes de la traction intégrale intelligente du Passport permettent au conducteur de personnaliser le système i-VTM4md pour différents terrains, dont le sable, la neige, la boue et la chaussée pavée. Ses 205 mm de garde au sol permettent au Passport d'affronter les sentiers difficiles et sa capacité de remorquage de 2 268 kg lui permet de tirer une caravane ou des véhicules récréatifs hors route.

La solide construction monocoque du Passport et sa suspension indépendante à l'avant et à l'arrière procurent un confort de roulement sur la route et une dynamique de conduite en tête de catégorie, et la direction nette et précise conférant au Passport une conduite sportive en toute situation.

Le Passport peut accueillir cinq personnes confortablement et ses 1 430 litres de rangement, en tête de catégorie, offrent suffisamment d'espace pour l'équipement de tout le monde. Un hayon électrique est offert de série sur toutes les versions, et l'accès mains libres sur la version Touring. L'espace utilitaire peut être augmenté de 71 litres grâce à de nombreux compartiments de rangement sous le plancher, parfaits pour garder des articles hors de vue, ranger des vêtements mouillés ou des bottes de randonnées boueuses.

La toute nouvelle version TrailSport

Le premier d'une nouvelle série de véhicules Honda TrailSport, le Passport TrailSport 2022 est doté d'un style exclusif et de touches intérieures uniques. Le nouveau Passport TrailSport propose un traitement unique de la calandre et des pare-chocs plus imposants à l'avant et à l'arrière, accompagnés de garnitures de protection bien en évidence peintes de couleur argent.

Même la conception du nouveau logo TrailSport, inspiré par la beauté de la nature et l'esprit d'exploration, exprime l'exaltation de l'aventure en plein air. Des insignes TrailSport orange ornent la calandre et le hayon, alors que les insignes Passport et AWD sont peints noir lustré au lieu d'être chromés, comme c'est le cas pour les autres versions du modèle.

De nouvelles jantes usinées de 18 pouces avec des accents peints de couleur étain sont également uniques à la version TrailSport, et les voies avant et arrière ont été élargies de 10 mm pour améliorer la posture et la stabilité. La conception unique de ses pneus de 245/60R18 inclut une sculpture sur les flancs pour une apparence plus robuste.

Tout comme pour le reste de la gamme du Passport, les capacités hors route de la version TrailSport vont au-delà des attentes. Les systèmes de traction intégrale à vectorisation de couple (i-VTM4md) et de gestion de traction intelligente de Honda sont offerts de série. La version TrailSport inclut également un pare-brise chauffant au niveau des essuie-glaces pour empêcher qu'ils soient immobilisés par temps très froid.

Dans l'habitacle, la version TrailSport se démarque par les surpiqûres orange sur le volant de direction, les panneaux de portières et les sièges, avec le logo TrailSport brodé sur les appuie-tête des sièges avant et moulé sur les tapis en caoutchouc toutes saisons livrables. Le tableau de bord de la version TrailSport propose le même nouvel éclairage gris avec aiguilles blanches que pour les autres versions du Passport, mais avec un contour noir chromé des cadrans réservé à cette version. La nuit, l'habitacle est pourvu d'un éclairage ambiant ambré aux pieds, à la console de plafond, aux poignées de portières, aux vide-poches et aux porte-gobelets.

Au cours des prochaines années modèles, les capacités hors route du Passport TrailSport augmenteront davantage grâce à des améliorations comme des pneus avec plus de mordant et une suspension réglée pour la conduite hors route.

Technologies élaborées de sécurité et d'aide à la conduite

Toutes les versions du Passport 2022 sont équipées de série des technologies de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensingmd. Sur le Passport, la gamme de technologies de détection Honda Sensingmd inclut le système de freinage à réduction d'impactmc (CMBSmc) avec alerte de collision avant (FCW), le système d'aide au respect des voies (LKAS), le système d'atténuation de sortie de route (RDM) avec avertissement de sortie de voie (LDW) et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC).

Le rappel de sièges arrière et le rappel de ceintures de sécurité arrière constituent des nouveautés offertes de série sur toutes les versions du Passport 2022. Le carillon du rappel de sièges arrière se fait entendre lorsque le moteur du Passport est coupé et un message s'affiche au tableau de bord numérique rappelant au conducteur de vérifier, lorsqu'il sort de la voiture, si l'espace des sièges arrière est occupé par des enfants, des animaux domestiques ou d'autres marchandises précieuses. Le rappel de ceintures de sécurité arrière utilise un avertissement sur le tableau de bord numérique pour indiquer au conducteur si des passagers arrière n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité.

Principales spécifications et caractéristiques

INGÉNIERIE Sport TrailSport Touring Type de moteur i-VTECmd V6 à SACT à 24 soupapes Cylindrée 3 471 cm3 Puissance (nette SAE)1 280 ch à 6 000 tr/min Couple (net SAE)2 262 ch à 4 700 tr/min Gestion de traction intelligente Neige, Sable, Boue, Normal (traction intégrale) Transmission automatique à 9 rapports ? Entraînement final 4,334 Suspension avant de type MacPherson et

suspension arrière indépendante à

articulations multiples ? Jantes 18 po Gris étain 18 po Usinées Gris étain 20 po Usinées Noir Berlina Pneus toutes saisons 245/60R18 245/60R18 265/45R20 DIMENSIONS EXTÉRIEURES Sport TrailSport Touring Empattement 2 817 mm Longueur 4 838 mm Hauteur 1 834 mm Largeur 1 996 mm Voie (avant/arrière) : 1 697 mm/1 697 mm Garde au sol 205 mm Angle d'approche et d'attaque 21,4°/27,6° Poids en ordre de marche 1 912 kg 1 916 kg 1 922 kg Capacité de remorquage 3 500 lb de série (capacité livrable de 5 000 lb) 1 588 kg de série (capacité livrable de 2 268 kg) DIMENSIONS INTÉRIEURES Sport TrailSport Touring Dégagement à la tête (avant/arrière) 1 003 mm/1 016 mm Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 039 mm/1 006 mm Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 575 mm/1 572 mm Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 501 mm/1 455 mm Volume utilitaire (derrière la 2e rangée) 1 167 litres/1 430 litres Volume utilitaire (derrière la 1re rangée) 2 200 litres/2 854 litres 2 195 litres/2 852 litres Volume habitable 3 254 litres CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Sport TrailSport Touring Feux de route automatiques ? ? ? Jantes de 18 po en alliage avec pneus de 245/60R18 ? ?

Jantes de 20 po en alliage avec pneus de 265/45R20



? Système d'entrée intelligente ? ? ? Bouton de démarrage ? ? ? Toit ouvrant ? ? ? Hayon électrique avec télécommande ? ?

Hayon électrique avec télécommande et accès mains

libres



? Technologies de détection Honda Sensingmd ? ? ? Rappel de sièges arrière ? ? ? Rappel de ceintures de sécurité arrière ? ? ? Information d'angle mort (BSI) ? ? ? Capteurs de distance de stationnement avant et arrière

? ? Sièges en cuir

? ? Sièges avant chauffants ? ?

Sièges avant chauffants et ventilés



? Sièges arrière chauffants

? ? Volant chauffant ? ? ? Siège conducteur à 8 réglages électriques ? ? ? Siège du passager avant à 4 réglages électriques

? ? Système audio sur affichage de 8 po ? ? ? Navigation



? Intégration d'Apple CarPlaymd / d'Android Automc ? ? ? Chargeur sans fil

? ? Démarreur à distance ? ? ? Longerons de toit ? ? ? Zone chauffante avec essuie-glace au repos ? ? ?

