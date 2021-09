La Ville de Montréal innove et avance vers la réalisation de trois écoquartiers





MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté quatre dossiers marquant un pas de plus vers la réalisation des écoquartiers de Lachine-Est, Louvain Est et Namur-Hippodrome.

Situés respectivement dans les arrondissements de Lachine, d'Ahuntsic-Cartierville et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ces projets sont tous marqués par l'innovation, notamment dans la place laissée aux citoyens dans les différentes démarches.

« Un modèle de gouvernance favorisant une participation active de l'ensemble des parties prenantes a été mis en place. Tous ces projets sont le fruit de nombreux échanges avec la communauté, notamment via des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Un bureau de projet partagé a aussi été mis en place pour les projets de Lachine-Est et de Louvain Est afin de s'assurer d'en arriver à une vision concertée », a déclaré la responsable de l'urbanisme au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Ces futurs écoquartiers se démarqueront aussi en matière d'environnement et de transition (verdissement, gestion des eaux de pluie, mobilité durable) et d'habitation (place importante réservée aux logements abordables et création de milieux de vie complets). La Ville de Montréal souhaite par ailleurs accorder un contrat à la firme Ernst & Young pour l'élaboration d'un modèle d'affaires innovant qui servira au développement du projet Namur-Hippodrome et dont certains éléments pourront être réutilisés lors de la planification d'autres secteurs.

Lachine-Est

Le comité exécutif a adopté un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour y intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) de l'écoquartier Lachine-Est et mandatant l'OCPM pour tenir une consultation publique portant sur le projet de PPU.

Basé sur la richesse patrimoniale et l'historique exceptionnel de ce secteur, le PPU de Lachine-Est est animé par la transition écologique, la mobilité durable et la participation sociale. Ce futur écoquartier sera desservi par un transport structurant actuellement à l'étude par l'ARTM, la branche ouest de la ligne rose, et offrira une variété de logements en plus d'équipement collectifs pour répondre à tous les besoins.

« Ce projet sera bénéfique à l'ensemble de la population de l'arrondissement et contribuera tant à mettre à valeur son patrimoine qu'à stimuler l'activité commerciale, notamment sur la rue Notre-Dame, qui est en pleine revitalisation », a affirmé la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

Louvain Est

Le comité exécutif a par ailleurs adopté deux règlements visant la transformation du site Louvain Est bordé par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb. Un premier règlement vise la modification du plan d'urbanisme afin de permettre, d'une part, la création d'un nouveau secteur dit à transformer et, d'autre part, de modifier les paramètres de densité de construction. Le deuxième règlement comporte les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un écoquartier sur le site Louvain Est. L'OCPM a tenu des consultations publiques le printemps dernier sur ces propositions.

La Ville de Montréal prévoit que de 800 à 1000 logements, tous abordables, seront construits dans le cadre de ce projet qui vise également l'implantation d'une école, d'un centre communautaire et de commerces locaux.

« C'est un quartier complet, avec des services de proximité et des solutions de mobilité durable, qui verra le jour sur ce site. Il s'agira non seulement d'un milieu axé sur l'inclusion, la solidarité et le partage, mais aussi d'un pôle en agriculture urbaine », a déclaré la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

