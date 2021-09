Ontario Teachers' annonce la conclusion d'une entente visant l'acquisition de la Banque HomeEquity





TORONTO, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« Ontario Teachers' ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition, de Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill »), de HomeQ Corporation (« HomeQ »), la société mère de la Banque HomeEquity; cette transaction vise également l'acquisition de la participation détenue par les autres actionnaires minoritaires de HomeQ. La clôture de la transaction est assujettie aux autorisations des organismes de réglementation qui, selon les parties, devraient être données au cours du premier semestre de 2022.

La Banque HomeEquity est la grande banque canadienne qui offre l'hypothèque inversée CHIP, son produit phare. Cette banque aide depuis 30 ans les Canadiens de 55 ans et plus à rester dans leur résidence, en accédant à la valeur nette de cette dernière. La Banque HomeEquity se trouve dans une position avantageuse pour assurer sa croissance, car un nombre plus élevé de Canadiens approchent de l'âge de la retraite et sont à la recherche de solutions novatrices en matière de création de revenus et de richesse.

« La Banque HomeEquity est une entreprise qui cadre parfaitement avec notre portefeuille de titres de chefs de file des services financiers, qui est en pleine croissance. Nous sommes convaincus que l'entreprise a une équipe de gestion de grande qualité, qu'elle a une solide proposition de valeur à l'intention des consommateurs et qu'elle présente un potentiel de croissance, compte tenu du vieillissement de la population canadienne; elle s'avère également plus en plus attrayante pour les personnes désireuses de vieillir dans leur maison, a déclaré Karen Frank, directrice supérieure et chef mondiale de l'équipe Actions d'Ontario Teachers'. Le régime de retraite Ontario Teachers' investit depuis longtemps dans des sociétés de services financiers prospères, au Canada et à l'international; nous nous réjouissons à la perspective de soutenir la Banque HomeEquity au cours de la prochaine étape de sa croissance. »

« Nous sommes enthousiastes en pensant à la valeur que Ontario Teachers' apportera à nos activités, alors que nous allons continuer à servir les retraités du Canada, dont le nombre croît rapidement. Le profil du capital de Ontario Teachers', axé sur le long terme, ses antécédents en matière de solutions de retraite et notre vision commune d'avoir une incidence favorable sur la vie des Canadiens en font un partenaire naturel pour nous, a ajouté Steven Ranson, président et chef de la direction de la Banque HomeEquity. Je tiens à remercier Birch Hill du soutien indéfectible qu'elle a offert à la Banque HomeEquity au cours des dix dernières années. Notre partenariat a constitué une source fiable de capital, permettant à la Banque HomeEquity d'être en mesure d'aider un nombre plus élevé de Canadiens à accéder à la valeur nette de leur résidence, qui a crû au fil des ans, et de continuer à vivre dans la maison qu'ils aiment. »

Divers facteurs ont stimulé la croissance de l'entreprise au cours des neuf années pendant lesquelles elle a été détenue par Birch Hill. On pense ici à un leadership solide, à une plus grande diversité des canaux de distribution, à l'élargissement de la gamme de produits, à des investissements importants dans le marketing et les technologies ainsi qu'à une revitalisation de la marque, qui a trouvé écho auprès des propriétaires de maisons âgés de 55 ans et plus.

Les conseillers financiers de Ontario Teachers' étaient Valeurs mobilières TD, et le cabinet Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique. Enfin, les conseillers juridiques de HomeQ étaient Torys LLP.

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l'annexe I qui offre l'Hypothèque inversée CHIP et CHIP Ouvert. La compagnie a été fondée il y a plus de 30 ans en tant que solution de rente qui répondait aux besoins financiers des Canadiens qui voulaient accéder à la valeur nette de leur principal actif, leur résidence. La Banque s'engage à autonomiser les Canadiens de 55 ans et plus pour qu'ils puissent vivre la retraite qu'ils méritent, dans la propriété qu'ils aiment tant. Pour en savoir davantage, consultez le https://francais.chip.ca/

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 227,7 G$ CA (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2021, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2021, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

À propos de Birch Hill

Depuis 26 ans, nous stimulons la croissance des entreprises de notre portefeuille et offrons à nos investisseurs des rendements attrayants. Birch Hill est une société de capital-investissement canadienne située à Toronto qui gère actuellement un capital de plus de 4 milliards de dollars. Depuis 1994, Birch Hill a effectué plus de 68 investissements, dont 52 ont été entièrement réalisés. Aujourd'hui, nos 16 sociétés partenaires génèrent collectivement plus de 6 milliards de dollars en revenus totaux et emploient quelque 34 000 travailleurs, ce qui les classerait collectivement au rang des plus importantes sociétés au Canada.

