Fisher Investments remporte le BEST Award 2021 de l'Association of Talent Development





Les BEST Awards récompensent l'excellence en matière de développement et de formation des employés

CAMAS, Wash., 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, société mère de Fisher Investments Europe (opérant en France), située aux États-Unis, s'est vu décerner pour la troisième année consécutive le BEST Award 2021 remis par l'Association for Talent Development (ATD). Fisher Investments compte parmi les 71 organisations mondiales reconnues par ATD pour leurs pratiques d'exception en faveur du développement des employés. ATD, la plus grande association de développement de talents au monde, représente des organisations et des cadres dirigeants publics et privés issus de tous les secteurs à travers plus de 120 pays.

« Nous sommes heureux qu'ATD salue cette année encore nos efforts de développement des employés », se réjouit Damian Ornani, CEO de Fisher Investments. « Nous avons à coeur d'assurer le développement de nos collaborateurs et de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour leur réussite professionnelle. C'est là un élément essentiel de notre mission. En aidant nos employés à maximiser leur potentiel, nous renforçons notre activité sous tous ses aspects et oeuvrons à construire dans la durée une relation avec nos clients basée sur la confiance. »

Les BEST Awards d'ATD récompensent les organisations qui donnent la priorité aux aspects clés du développement de talents pour répondre aux différents défis auxquels elles sont confrontées, dont notamment :

Favoriser le développement des talents à travers l'ensemble de l'organisation

Placer la formation au coeur de la culture de l'entreprise

Relier la formation aux performances individuelles et à celles de l'entreprise

Impliquer la haute direction dans les initiatives visant à promouvoir le développement des talents

Greg Miramontes, Vice-Président Exécutif Ressources Humaines Monde chez Fisher Investments : « Nos employés représentent depuis toujours notre atout le plus précieux, et nous sommes donc extrêmement honorés de recevoir ce BEST Award d'ATD. Grâce à nos programmes de développement et à nos modules de formation de qualité, nos employés disposent de tous les outils nécessaires pour prospérer tout au long de leur carrière chez Fisher Investments. En assurant le développement de nos employés et en leur apportant un soutien de tous les instants, nous sommes en mesure de toujours fournir un service de pointe à l'échelle mondiale à nos clients. »

Fisher Investments Europe recrute : plusieurs postes passionnants sont actuellement à pourvoir en Europe. Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière, rendez-vous sur FisherCareers.com.

À propos de Fisher Investments Europe

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe (« Fisher Investments Europe »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d'investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et autorisée à fournir certains services d'investissement tels qu'énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille. La succursale française de Fisher Investments Europe est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 853 467 207 et réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») française sous le numéro de référence 26433. Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu'intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d'intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d'assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l'ORIAS au Registre National des intermédiaires d'assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr). Pour de plus amples informations sur la succursale française de Fisher Investments Europe, veuillez consulter la page https://www.fisherinvestments.com/fr-fr.

À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 30/06/2021, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 158 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 121 milliards EUR pour des investisseurs privés, 35 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 1 milliard EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent autour de quatre pôles principaux : Clientèle privée US, Institutionnel, Clientèle privée internationale et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Les stratégies ne sont pas toutes proposées/vendues dans toutes les régions. Ken Fisher, fondateur et président exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant travaillé le plus longtemps en continu pour le magazine. Au cours des dernières années, les chroniques de Ken ont été publiées sans discontinuer dans les grands médias de presque tous les pays d'Europe occidentale, ainsi que des principaux pays asiatiques, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers du New York Times sur le thème de la finance et des investissements. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

