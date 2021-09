Le hackathon Code pour t'engager de Morgan Stanley Montréal offre des technologies innovantes à DESTA, Fillactive et la Tablée des Chefs, pour les assister dans leur important travail communautaire





Après une semaine d'idéation, de programmation et de développement de prototypes, 18 équipes composées d'étudiants et de programmeurs récemment diplômés ont complété le premier hackathon Code pour t'engager de Morgan Stanley Montréal. Cette compétition a permis de proposer des solutions technologiques innovantes à des organismes caritatifs montréalais afin de les assister dans leurs missions communautaires. Les solutions gagnantes incluent des plateformes de réseautage ou des applications avec des éléments de gamification pour rejoindre et engager un plus grand nombre d'utilisateurs.

Les trois organismes caritatifs partenaires de l'édition 2021 de Code pour t'engager sont dédiés à l'éducation des jeunes et leur développement pour améliorer leur futur. Il s'agit de DESTA, qui aide les jeunes issus de la communauté noire à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et d'entrepreneuriat, de Fillactive, qui permet aux adolescentes à adopter un mode de vie actif, et de la Tablée des Chefs, qui nourrit des gens dans le besoin, et qui aide les jeunes à adopter de bonnes habitudes alimentaires.

Encadrées par des experts en technologie de Morgan Stanley, les équipes participantes du hackathon ont conçu et développé des prototypes pour les 3 organismes présentés devant un jury composé d'employés de Morgan Stanley, ainsi que de représentants des organismes caritatifs. Les gagnants ont reçu un prix en argent, et auront la possibilité d'obtenir un stage au sein de Morgan Stanley Montréal. Les prototypes gagnants seront par la suite développés en solutions complètes et fonctionnelles par des experts de Morgan Stanley qui seront déployées dans les organismes participants, dans le cadre du programme « Global Technology Change Maker » de Morgan Stanley.

Les gagnants de l'édition 2021 du hackathon Code pour t'engager sont issus de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, de l'Université de Toronto, de l'Université d'Ottawa, ainsi que de l'Université de l'Alberta :

Défi DESTA | DESTANATION Connect : Les gagnants ont conçu une plateforme pensée pour mettre de l'avant les services des entreprises appartenant à des personnes noires. Opérant à partir d'un site web, l'application encourage l'interaction entre les utilisateurs à l'aide d'un système de badges et de référencement. Les membres de l'équipe gagnante sont : Ahmad El-Rahim, Moussa Fofana, Catherine Landry et Aleksandra Maric.

Défi Fillactive | Fillactive Community App : Les gagnants ont mis au point une application qui vise à encourager l'exercice auprès des utilisatrices tout en développant une communauté regroupant des étudiantes, des enseignantes et Fillactive. Les membres de l'équipe gagnante sont : Evan Freyah, Robert Joseph George, Tanyaradzwa Gozhora, Pranav Kural, Carina Tam, Tyler Watson et Jiaqi Zhao.

Défi La Tablée des Chefs | Road to Chef : Les gagnants ont développé une application qui rassemble des jeunes, leur permettant de se lancer des défis en proposant des recettes tout en gardant à l'esprit la durabilité alimentaire. Les membres de l'équipe gagnante sont : Anas Barbouch, Karl-Emmanuel Bastarache, Carl Hewett, Étienne Lazure, William Martineau, Anh-Tuan Pham et Andy Tran.

« Aider des organismes comme DESTA, Fillactive et la Tablée des Chefs fait partie des valeurs fondamentales de Morgan Stanley. Code pour t'engager nous permet de rassembler des programmeurs innovants et des experts en technologie afin de venir en aide aux organismes qui font une grande différence dans notre communauté. Étant l'un des plus importants employeurs de Montréal, il est crucial que nous redonnions à la communauté où vivent et travaillent nos employés » a déclaré Alan Vesprini, dirigeant du centre technologique de Morgan Stanley Montréal.

Pour Jean-François Archambault, Directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, participer au hackathon Code pour t'engager a été une « expérience enrichissante ». « Grâce aux solutions innovantes développées par certains des plus brillants étudiants au Canada avec l'assistance d'experts de calibre mondial de Morgan Stanley, on ressort de cet événement avec des outils et des ressources qui nous permettront de rejoindre encore plus de jeunes, et d'améliorer de manière durable leurs habitudes alimentaires », a-t-il dit.

Le hackathon Code pour t'engager et le développement complet des solutions gagnantes au profit des organismes participants font partie du programme « Global Technology Change Makers » de Morgan Stanley, une initiative mondiale qui vise à soutenir des organismes caritatifs et à les accompagner dans leur transformation numérique dans le but d'améliorer la vie de plus de gens dans le besoin.

Depuis son lancement en 2018, le programme a permis de mener à terme le développement de solutions technologiques de plus de 30 organismes caritatifs aux missions diverses, allant de la santé des enfants, des enjeux liés à la pauvreté, de la lutte contre l'itinérance à l'environnement.

