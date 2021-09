Les Canadiens et Canadiennes contribuent à la vaccination complète de près de 3,4 millions de personnes à l'échelle mondiale grâce aux dons pour contrer la COVID-19 -UNICEF Canada





Le soutien à la campagne #DonnezUnVaccin d'UNICEF Canada franchit le cap des huit millions de dollars, alors qu'il reste une semaine au programme de dons de contrepartie du gouvernement

TORONTO, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes ont fait don de plus de huit millions de dollars pour les efforts mondiaux de vaccination par l'intermédiaire de la campagne #DonnezUnVaccin; ces fonds recueillis seront jumelés par le gouvernement du Canada. Le résultat est que 3,4 millions de personnes pourront être complètement vaccinées contre la COVID-19, comme l'a annoncé aujourd'hui UNICEF Canada.

Pour chaque dollar versé par les Canadiens et Canadiennes à la campagne d'UNICEF Canada jusqu'au 30 septembre 2021, le gouvernement du Canada versera une somme équivalente jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars, ce qui signifie que les dons auront deux fois plus d'effet pour sauver des vies.

« Les Canadiens et Canadiennes ont répondu à l'appel en se faisant vacciner pour protéger leur collectivité. Maintenant, ils travaillent ensemble à donner espoir au-delà de nos frontières en aidant les enfants, les familles et les collectivités du monde entier, a dit David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Alors que les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux continuent d'oeuvrer jour et nuit dans les pays à faible revenu, il faut les vacciner le plus rapidement possible. Chaque dollar, chaque dose compte pour aider à sauver des vies et à mettre fin à la pandémie, partout. »

Plus que 86 % des Canadiens admissibles ont reçu au moins leur première dose de vaccin, et 79 % ont reçu leur deuxième dose. Des pays comme le Canada, Israël, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont envisagé des injections de rappel pour des personnes qui sont déjà complètement vaccinées. Le taux de vaccination dans les pays à faible revenu est d'environ deux pour cent.

L'UNICEF s'est engagé dans une course contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible à l'échelle mondiale avant l'arrivée d'autres variants du virus de la COVID-19. Des données récentes sur les variants préoccupants révèlent que les personnes non vaccinées au Canada sont 36 fois plus susceptibles d'être hospitalisées en raison de la COVID-19 que les personnes complètement vaccinées.

La campagne de fonds de contrepartie #DonnezUnVaccin constitue une occasion unique pour des personnes de partout au pays d'aider l'UNICEF à fournir des vaccins essentiels à la survie aux travailleurs de la santé et aux groupes à haut risque dans les pays à faible revenu du monde entier.

En tant que leader mondial de la distribution de vaccins, l'UNICEF a été chargé, par le Mécanisme COVAX, de livrer des doses de vaccins contre la COVID-19 à des pays partout dans le monde. Afin de contribuer à relever ce défi ambitieux, UNICEF Canada lance un appel urgent aux Canadiens et Canadiennes vaccinés pour qu'ils donnent au suivant en aidant l'organisme à atteindre son objectif de 10 millions de dollars, qui seront jumelés par le gouvernement du Canada, afin de vacciner complètement plus de 400 000 personnes supplémentaires.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent donner en visitant le site www.unicef.ca/donnezunvaccin ou en textant le mot VACCINS à 45678 pour faire un don de 10 $.

À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires pour l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que pour le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays sont prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

