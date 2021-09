Genially lève 20 millions de dollars pour faire du contenu interactif un standard global





NEW YORK, le 22 Septembre 2021 /PRNewswire/ -- Genially, la plateforme leader en création de contenus interactifs, vient de recevoir une levée de fonds de 20 millions de dollars pour accélérer son expansion internationale et faire du contenu interactif un standard mondial de communication. Cette série B, la deuxième internationale, a été menée par les fonds américains Owl Ventures (Silicon Valley), connu pour ses investissements dans le secteur EdTechet et 645 Ventures (New York) qui a une grande expérience en software en tant que service, infrastructures et technologies pour le grand public.

D'autres investisseurs comme DN Capital, ou le français Brighteye Ventures, principal Venture Capital d'EdTech en Europe, ainsi que des entrepreneurs de startups comme les fondateurs de s16VC et Kahoot se joignent à cette nouvelle levée.

Genially a pu également compter, pour cette série B, sur des investisseurs précédents tels que JME Ventures, GP Bullhound, FJLab, Market One Capital et Athos Capital, qui réaffirment leur soutien à la compagnie.

Cette injection de capital consolide la vocation mondiale de Genially. Les priorités sont sa communauté et l'innovation constante de ses produits.

Au cours de l'année dernière, la startup née en Espagne en 2015, a fait son grand bond international et a triplé son nombre d'utilisateurs et son chiffre d'affaires.

Juan Rubio, cofondateur et CEO de Genially, confirme le moment de croissance : "Cette série B nous permet de progresser dans notre vision de Genially comme entreprise globale et emblématique, faisant des contenus interactifs un nouveau standard en matière de communication, de marketing ou d'éducation. Nous pensons que cette nouvelle étape est un grand pas pour y parvenir, pas tant pour le capital, sinon pour la valeur de nos nouveaux partenaires".

La facilité d'utilisation et l'attrait visuel des créations interactives ont fait de Genially une application de référence parmi les professionnels de la formation, du marketing et du design. Genially dépasse les 10 millions de créateurs pour des milliards de visualisations de leurs "geniallys". Cette communauté est présente dans plus de 190 pays, parmi lesquels se distinguent la France, l'Espagne et le Mexique, ou encore les États-Unis et l'Italie en raison de la croissance rapide.

De grandes entités comme Louis Vuitton (LVMH), la Croix-Rouge, l'Université de Columbia ou Michelin, ainsi que des millions de formateurs, de designers et de startups font déjà partie de la communauté Genially.

À propos de Genially

Genially est un outil en ligne de création de contenus interactifs et animés, grâce auquel tout le monde peut créer des expériences de communication de façon rapide, facile et gratuite. Il est possible de créer des présentations, infographies, images interactives, cartes, quiz... L'outil peut donc avoir un usage corporatif ou pédagogique.

Le responsable du marché francophone est à votre disposition pour une interview.

Contact: press@genially.com

Genially press kit

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1631147/Founders_Genially__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1631146/Logotipo_genially__5_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 10:03 et diffusé par :