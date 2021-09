L'OCRCVM réélit cinq administrateurs





VANCOUVER, BC, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Durant l'assemblée annuelle et extraordinaire des membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), cinq administrateurs ont été réélus pour un mandat de deux ans.

Les administrateurs réélus sont les suivants :

Administrateurs du secteur :

Holly A. Benson

Luc Fortin

Timothy Mills

Administrateurs indépendants :

Michèle Colpron

Shenaz Jeraj

« J'aimerais remercier les administrateurs qui continueront de siéger au conseil d'administration de l'OCRCVM durant la prochaine année. Je suis reconnaissant de leur excellent travail et de leur engagement continu à offrir des conseils stratégiques et pratiques sur les tendances émergentes et les principaux enjeux », soutient Paul D. Allison, président du conseil d'administration de l'OCRCVM.

Neuf administrateurs continueront de siéger au conseil d'administration pour la deuxième année de leur mandat de deux ans :

Administrateurs du secteur :

Paul D. Allison

Jean-Paul Bachellerie

Luc Paiement

Jos Schmitt

Administrateurs indépendants :

Victoria Harnish

Malcolm Heins

Jennifer Newman

Gerry J. O'Mahoney

Laura Tamblyn Watts

« J'aimerais moi aussi remercier notre conseil d'administration. Je me réjouis de pouvoir compter sur votre soutien et vos conseils durant cette période sans précédent », affirme Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRCVM.

L'OCRCVM étant un organisme pancanadien, son conseil d'administration représente les diverses parties intéressées de l'organisme au pays et exprime les points de vue des différentes régions. Le conseil est composé de 15 administrateurs, dont le président et chef de la direction de l'OCRCVM et un nombre égal d'administrateurs indépendants et d'administrateurs du secteur. Deux des sept administrateurs du secteur représentent les marchés, et cinq représentent les courtiers membres de l'OCRCVM, dont la taille et le modèle d'affaires varient et qui sont établis dans diverses régions du pays. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration de l'OCRCVM, son mandat et la composition de ses comités sur le site Web de l'OCRCVM.

À propos de l'OCRCVM

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31?000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

