Mitratech acquiert Alyne, une entreprise leader dans le domaine de la technologie GRC





La plateforme de conformité alimentée par l'intelligence artificielle créera une nouvelle collaboration entre les fonctions juridiques et de conformité.

AUSTIN, Texas, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mitratech,le principal fournisseur de logiciels juridiques et de conformité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Alyne, un fournisseur de plateforme de pointe en matière de gouvernance numérique, de gestion des risques et de conformité.

Alyne tire parti de l'intelligence artificielle de nouvelle génération pour relier de façon unique les fonctions juridiques et de conformité des entreprises, permettant ainsi aux professionnels des deux parties d'évaluer, de surveiller, de signaler et d'agir sur tous les risques relatifs au sein de l'entreprise, y compris la gestion ESG.

« La combinaison d'Alyne et de Mitratech apporte une solution révolutionnaire au secteur du droit, du risque et de la conformité. Il y a de plus en plus de chevauchements entre les défis juridiques et les défis en matière de conformité, de sorte qu'il existe un réel besoin d'une plateforme intelligente qui favorise l'intégration et la surveillance interdisciplinaires », a déclaré Mike Williams, PDG de Mitratech. « Les organisations ont désormais la capacité d'exploiter l'intelligence artificielle pour révéler et quantifier instantanément les risques, collaborer, accroître l'efficacité et créer une résilience opérationnelle inégalée. »

L'ajout d'Alyne au portefeuille de Mitratech allie l'innovation avec l'expérience de longue date de Mitratech. Avec Alyne, les clients de Mitratech peuvent désormais :

Accélérer la valeur ajoutée grâce à une intelligence artificielle exploitable.

Atténuer les risques en temps réel.

·Obtenir des impacts de risque quantifiables.

Réduire la complexité et les coûts de la gestion des risques juridiques et de conformité.

« Nous sommes ravis de rejoindre la gamme de produits Mitratech », a déclaré Karl Viertel, PDG d'Alyne. « Nous avons fait le bon choix au bon moment. L'ajout d'Alyne au portefeuille de Mitratech répond à un besoin très réel et urgent d'une plateforme opérationnelle holistique, basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de superviser tous les risques juridiques et de conformité. »

Michael Rasmussen, fondateur de GRC2020, a déclaré : « Je continue d'aimer l'interface d'Alyne et son engagement dans les capacités liées à la GRC qui soutiennent les fonctions commerciales de front-office ainsi que les rôles traditionnels de back-office de la GRC. Je suis très intrigué par la nouvelle de l'acquisition par Mitratech et j'ai hâte de voir où la technologie ira à partir de maintenant. »

Karl Viertel occupera le poste de directeur général de l'unité commerciale de GRC.

Il s'agit de la troisième acquisition de Mitratech en 2021, ce qui témoigne de l'engagement de Mitratech en matière d'investissement technologique et d'innovation.

À propos de Mitratech

Mitratech est un partenaire technologique mondial qui a fait ses preuves auprès des professionnels du droit, du risque et de la conformité, et des ressources humaines qui cherchent à maximiser leur productivité, à contrôler les dépenses et à réduire les risques en renforçant l'alignement opérationnel, en augmentant la visibilité et en stimulant la collaboration au sein de leur organisation. Cela les aide à relever le défi de répondre aux besoins changeants de l'entreprise moderne et dynamique.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1626298/Ambition_Acquisition_Announcement_Part_1.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082756/Mitratech_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 10:00 et diffusé par :