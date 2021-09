Avis - Mise en garde de Santé Canada concernant les ensembles d'aimants qui présentent de graves risques pour la santé





Résumé

Produits : Oeufs de serpent à sonnette en hématite NicoSee Wonder, ensemble de pierres magnétiques en hématite SpaceCare et stylo (et jouet à manipuler) magnétique novateur en gel de haute qualité Ruptop.

Problème : Ces ensembles d'aimants dépassent la limite maximale permise de force magnétique prévue par le Règlement sur les jouets du Canada et sont assez petits pour être avalés; ils présentent donc des risques graves et potentiellement mortels.

Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces ensembles d'aimants, vérifiez que toutes les pièces ont été retrouvées et contactez votre municipalité pour obtenir des instructions sur la façon de vous débarrasser de ces produits.

Problème



Santé Canada met les Canadiens en garde contre le grave danger que représentent trois ensembles d'aimants vendus principalement en ligne (photos plus bas) :

oeufs de serpent à sonnette en hématite NicoSee Wonder par Maple Mall;

ensemble de pierres magnétiques en hématite SpaceCare par Safari Store;

stylo (et jouet à manipuler) magnétique novateur en gel de haute qualité Ruptop par Shenzhen MengLang Keji Youxian Gongsi (Inadvertently Spirits Décor).

Ces ensembles contiennent de petits aimants puissants qui peuvent être facilement avalés par des enfants de tous âges; ils présentent donc des risques graves et potentiellement mortels.

Lorsque plus d'un aimant puissant est avalé dans un court laps de temps, les aimants peuvent s'attirer mutuellement pendant leur passage dans les intestins. Ils peuvent alors tordre les intestins, ce qui provoquera un blocage ou une déchirure des parois intestinales. L'ingestion d'aimants a souvent entraîné d'importants dommages aux tissus gastro-intestinaux qui nécessitaient un traitement chirurgical d'urgence. Pour les survivants, il peut y avoir des conséquences à long terme sur la santé.

À ce jour, aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à ces produits.

Produits visés

Les produits ou ensembles d'aimants ci-dessous sont présentés comme ils étaient annoncés.

Oeufs de serpent à sonnette en hématite NicoSee Wonder (ensemble de 8 aimants). ASIN : B07G2CM6ZC

Ensemble de pierres magnétiques en hématite SpaceCare (ensemble de 25 pierres en hématite). ASIN : B07C2P3WPZ

Stylo (et jouet à manipuler) magnétique novateur en gel de haute qualité Ruptop. Numéro d'article : 2BRBXTI2ZG2T

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez immédiatement d'utiliser ces ensembles d'aimants, vérifiez que toutes les pièces ont été retrouvées et contactez votre municipalité pour obtenir des instructions sur la façon de vous débarrasser de ces produits.

Gardez les ensembles de petits aimants hors de la portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants jouer avec des petits jouets ou d'autres petits objets qui contiennent des aimants puissants.

Vérifiez si les jouets de vos enfants sont usés ou endommagés. Jetez tous les jouets dont les aimants sont mal fixés.

Expliquez aux enfants de tous âges qu'ils ne doivent jamais mettre des aimants ou des objets contenant des aimants dans leur bouche, leur nez ou leurs oreilles.

Consultez immédiatement un médecin si un enfant a avalé, ou si vous soupçonnez qu'il a avalé, un ou plusieurs aimants.

Lisez et suivez les recommandations concernant l'âge, les mises en garde, les messages de sécurité et les instructions d'assemblage des produits.

Consultez régulièrement la base de données sur les rappels et les avis de sécurité du site Canadiens en santé pour prendre connaissance des produits dangereux et vous défaire des jouets préoccupants.

Ce que fait Santé Canada

Le programme d'inspection de Santé Canada a conclu que les produits visés ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur les jouets du Canada, car ils dépassent la limite maximale permise de force magnétique et présentent un risque d'ingestion. Les produits étaient initialement offerts en ligne, vendus et expédiés directement par les vendeurs tiers énumérés plus haut, et ils ont depuis été retirés de la vente par les marchés de détail en ligne. Le Ministère a communiqué avec les vendeurs tiers étrangers et conseille aux Canadiens de cesser immédiatement d'utiliser ces ensembles d'aimants et d'être prudents avec les autres ensembles d'aimants achetés en magasin ou en ligne. Ces produits peuvent également avoir été vendus par d'autres détaillants en ligne.

Les jouets magnétiques vendus au Canada ne doivent pas présenter de danger et doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur les jouets de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Santé Canada a fourni des conseils concernant l'achat de produits de consommation en ligne et la sécurité des aimants.

Santé Canada est résolu à protéger les Canadiens contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Santé Canada met régulièrement à l'essai les produits de consommation sur le marché canadien et continuera de surveiller les produits pour assurer la sécurité des consommateurs.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Les Canadiens sont invités à signaler tout incident de santé ou de sécurité lié à l'utilisation de ces produits ou de tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Liens connexes

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

