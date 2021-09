L'ancien Premier ministre irlandais Bertie Ahern annonce la tenue du Forum mondial sur la neutralité carbone





Bertie Ahern, ancien président du Conseil européen (2004) et ex-Premier ministre irlandais a annoncé la tenue du « Forum mondial sur la neutralité carbone » (the World Carbon Neutrality Forum). M. Ahern est actuellement coprésident de l'Interaction Council of Former Heads of State and Government et de l'Eco Global Forum.

La date du 22 septembre a été choisie pour marquer le premier anniversaire du double engagement carbone du président Xi ainsi que ses efforts en faveur d'une communauté de destin. Le Forum vise à promouvoir une coopération climatique entre la Chine, les États-Unis, l'Europe et le reste du monde.

Pour sa première année, le Forum mondial sur la neutralité carbone se tiendra en mode virtuel et sera retransmis sur une plateforme vidéo dédiée à la neutralité carbone dans le monde (the World Carbon Neutrality Media Network). Le Forum s'inspirera du modèle de Davos et cherchera à stimuler la réflexion à l'échelle mondiale en encourageant les initiatives pour la décarbonation. Ce rassemblement pluraliste se déroulera chaque trimestre et invitera les actuels et anciens chefs d'État et Premiers ministres des pays développés et en voie de développement à s'exprimer sur les objectifs mondiaux de décarbonation.

Le Forum mondial sur la neutralité carbone reposera sur le modèle de consensus proposé dans l'Accord de Paris sur le climat. Il réunira des chefs de gouvernement, des entreprises internationales, des institutions et des scientifiques afin de promouvoir et de débattre sur des sujets connexes, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la neutralité carbone et aux nouvelles technologies en matière d'énergie.

Il s'engage à encourager une révolution mondiale vers le zéro carbone et à promouvoir l'éveil national de la conscience écologique. Le forum a initié une coopération avec plusieurs des principales organisations et institutions universitaires, commerciales et non gouvernementales du monde pour lancer le premier forum qui aura lieu en janvier 2022.

Les diffusions sur la plateforme « World Carbon Neutrality Media Network » (WCNMN) devraient débuter en 2022. Il s'agit d'une plateforme mondiale médiatique et cloud de visioconférence similaire à TED, qui mettra l'accent sur les objectifs nationaux de décarbonation et qui visera à promouvoir la coopération climatique entre l'Europe, la Chine, les États-Unis et le reste du monde. Cette plateforme dédiée a pour objectif de réunir des leaders d'opinion influents.

Mme Yang Lan, magnat des médias et journaliste reconnue, agira en tant qu'hôtesse principale et sera responsable de la modération des sessions et des discussions sur la plateforme WCNMN. D'autres sessions pourront être organisées afin de répondre à des questions éventuelles sur les enjeux actuels notamment ceux concernant les actions pour le climat et le changement climatique.

Au sujet de cette annonce, M. Ahern déclare :

« Le changement climatique est l'enjeu essentiel incontestable qui interpelle les dirigeants du monde entier sur le plan économique, politique et social. Nous exigeons d'une seule génération, ce changement qui devrait normalement s'échelonner sur plusieurs décennies. Un savoir-faire politique et du courage seront nécessaires pour l'induire. »

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours essayé de promouvoir l'esprit de partenariat et de consensus. Je me réjouis de cette fonction de président du Forum mondial sur la neutralité carbone, car j'ai la conviction que la collaboration, la coopération et la coalition sont la clé d'un changement majeur. Lorsqu'il s'agit d'action climatique, nous avons besoin d'un dialogue sans frontières. »

« La plateforme World Carbon Neutrality Media Network offrira aux dirigeants de l'industrie et aux gouvernements la possibilité de s'écouter mutuellement et d'échanger des solutions permettant d'atteindre collectivement les objectifs mondiaux de décarbonation. »

« Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe (European Green Deal), la Commission a proposé, en septembre 2020, d'augmenter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, incluant les émissions et les absorptions, à au moins 55 % par rapport à 1990. La Commission a analysé les actions nécessaires requises dans tous les secteurs et notamment l'augmentation de l'efficacité énergétique ainsi que de la part des énergies renouvelables. Elle a entamé le processus de soumission de propositions législatives détaillées d'ici juillet 2021 afin de mettre en oeuvre et réaliser ces ambitions renforcées. Cela permettra à l'UE d'évoluer vers une économie climatiquement neutre conformément à ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. »

« De plus, le président chinois Xi Jinping a annoncé ce même jour, l'année dernière, vouloir atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici à 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2060. Les annonces faites récemment par la Chine, ainsi que l'engagement renouvelé des États-Unis envers l'Accord de Paris, indiquent que la politique et sa dynamique évoluent dans la même direction en matière de neutralité carbone. »

« Ces actions nous amènent vers un changement de paradigme et je pense qu'il est possible qu'un porte-parole émerge pour faire valoir les objectifs de neutralité carbone. Le Forum mondial sur la neutralité carbone trouvera notre voix collective à travers un réseau de dirigeants politiques et d'entreprises aux vues similaires et permettra une rencontre collaborative afin d'encourager et de partager des expériences. »

