FLO | AddÉnergie franchit le cap des 50 000 bornes de recharge pour VE vendues, dont 1 000 bornes de recharge rapide

QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que FLO | AddÉnergie annonce avoir franchi le cap des 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) vendues depuis la création de la compagnie en 2009. En plus de cette étape importante, l'entreprise confirme également avoir maintenant livré plus de 1 000 bornes de recharge rapide à courant continu.

« Il est impossible de célébrer cette réalisation sans saluer le travail et la passion de tous les employés de la compagnie », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction. « Que ce soit à notre usine d'assemblage de Shawinigan, dans nos bureaux de Québec, de Montréal et d'ailleurs au Canada, sans oublier nos équipes sur le terrain aux États-Unis : les 50 000 bornes vendues à ce jour sont le résultat d'un effort soutenu à donner à nos clients la meilleure expérience de recharge possible! Je suis fier de pouvoir compter tous les jours sur une si belle équipe », a-t-il ajouté.

« C'est aussi une occasion pour nous de remercier nos clients, tout particulièrement Hydro-Québec qui, avec le Circuit électrique, a déployé des milliers de nos bornes aux quatre coins du Québec. À nos débuts, alors que le marché en était encore à ses balbutiements, nous avons choisi de bâtir une entreprise qui serait verticalement intégrée, afin de prendre en charge toutes les facettes de l'expérience de recharge et d'avoir les moyens de répondre rapidement aux besoins de nos clients et des conducteurs de VE. Cinquante-mille bornes plus tard, je crois que ça confirme que nous avons pris la meilleure approche. D'ailleurs, je suis impatient de voir à quelle vitesse nous atteindrons le cap des 100 000 bornes ! »

Le regard tourné vers l'avenir

À l'occasion de ce jalon important de son développement, FLO | AddÉnergie en a profité pour lancer une toute nouvelle vidéo corporative dans laquelle elle présente sa vision de l'évolution future de l'entreprise.

« Même si l'adoption du véhicule électrique ne cesse de s'accélérer, nous sommes encore dans les tout débuts de notre industrie. Tout en augmentant notre cadence de production, nous avons le devoir de poursuivre dans la voie de l'innovation. La vidéo dévoilée aujourd'hui, présente notre ambition de continuer à enrichir l'expérience de recharge, en offrant aux utilisateurs de VE la fiabilité, l'avant-gardisme et la facilité d'utilisation qui sont aujourd'hui associés à FLO | AddÉnergie. Plus que jamais, l'avenir de notre entreprise s'annonce emballant. Non seulement avons-nous l'intention de saisir les occasions qui s'offrent à nous; nous sommes déterminés à tracer la voie », a conclu Louis Tremblay.

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 50 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'État de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

