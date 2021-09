Avis aux médias - Réunion du conseil d'administration de l'UMQ à Thetford Mines





MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se donneront rendez-vous à Thetford Mines, les 23 et 24 septembre prochains, à l'occasion de leur réunion annuelle en région.

Plus d'une quarantaine d'élues et élus de partout au Québec feront alors le point sur certains dossiers politiques prioritaires pour le milieu municipal et effectueront, pour certaines et certains d'entre eux, une visite de différents points d'attraits locaux. La rencontre, qui se déroulera en format hybride, sera également l'occasion de rendre hommage aux administratrices et administrateurs qui quitteront la vie politique municipale cette année et de présenter les grandes lignes du parcours de formation pour les nouvelles élues et nouveaux élus que lancera officiellement l'Union en novembre prochain.

Parmi les mairesses et les maires qui seront présents sur place, mentionnons entre autres messieurs Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé, et Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l'UMQ et maire de Thetford Mines, ainsi que madame Chantal Deschamps, présidente de la Commission de la formation de l'UMQ et mairesse de Repentigny.

Une conférence de presse se tiendra à l'issue de ces deux jours d'activités. Les représentants des médias souhaitant y participer sur place devront obtenir au préalable une accréditation en communiquant avec monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ, au 438 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca. Il sera par ailleurs possible de la visionner en direct par le biais d'un Facebook Live sur la page Facebook de l'UMQ.

En conformité avec les mesures sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à cette conférence de presse, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile.

Quoi : Conférence de presse en marge de la réunion du conseil d'administration de l'UMQ



Date : Vendredi 24 septembre 2021



Heure : 13 h - 13 h 30



Lieu : Centre de congrès de Thetford

777, 9e rue Sud

Thetford Mines

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 09:26 et diffusé par :