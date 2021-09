Les nouvelles données Conviva révèlent comment les consommateurs découvrent le contenu en streaming, et les implications pour les éditeurs





Conviva, le cloud intelligent pour le streaming multimédia, a lancé aujourd'hui son rapport sur l'état du streaming (State of Streaming) : Rapport de découverte de contenu pour 2021 aujourd'hui, révélant comment les consommateurs trouvent de nouveaux contenus en streaming à regarder. Le rapport a montré que le contenu diffusé pour la première fois avait été découvert de quatre manières : le bouche à oreille (59 %), la publicité (52 %), les médias sociaux (49 %) et les recommandations de services de streaming (43 %).

« Compte tenu de l'incroyable quantité de contenu en streaming disponible aujourd'hui, il est essentiel pour les éditeurs qui cherchent à identifier et à engager de nouveaux publics de connecter les spectateurs avec un contenu qui suscite non seulement leur intérêt, mais qui trouve également suffisamment d'écho pour qu'ils s'en souviennent », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « En tirant parti de la publicité, des recommandations et des médias sociaux pour organiser et promouvoir leurs offres, les éditeurs peuvent exposer les spectateurs à un nouveau contenu de qualité, tout en augmentant simultanément leur portée et leur fidélité à la marque ».

Les médias sociaux sont essentiels à la découverte de nouveaux contenus

Le rapport illustre une corrélation directe entre l'utilisation élevée des médias sociaux et la consommation élevée de vidéos en streaming, montrant que les plateformes sociales sont la clé de la découverte de nouveaux contenus. Le nombre moyen de plateformes de médias sociaux utilisées par un consommateur type est de 3,4 ; et ce nombre passe à 3,9 pour les gros utilisateurs de streaming (et chute à 2,3 pour les non utilisateurs). De plus, les gros utilisateurs de médias sociaux sont plus de deux fois plus susceptibles de passer plus de huit heures par jour en streaming.

Le rapport a également constaté que :

93 % des gros utilisateurs des réseaux sociaux déclarent qu'ils regardent Netflix en streaming. Cependant, les cinq principaux éditeurs de streaming suivants sont également dominants, puisque plus de la moitié des gros utilisateurs sociaux déclarent qu'ils regardent Amazon Prime, YouTube, Disney+, Hulu et HBO Max en streaming.

Les plateformes sociales sont la principale source d'informations chez les jeunes consommateurs, âgés de 18 à 34 ans, les deux tiers s'accordant à dire que les médias sociaux contiennent des informations utiles sur la télévision, les films ou les émissions.

Les consommateurs qui reconnaissaient que « les médias sociaux contiennent beaucoup d'informations de bonne qualité sur les émissions et les films » étaient aussi 78 % davantage susceptibles de découvrir du contenu en interagissant avec des émissions sur les réseaux sociaux.

Le rapport a également décomposé le bouche à oreille, principale source globale de découverte de streaming, pour révéler une influence significative des médias sociaux, avec les discussions de contenu entre amis sur les médias sociaux (20 %), les recommandations d'un ami sur les médias sociaux (18 %) et les recommandations d'une célébrité ou d'un influenceur sur les réseaux sociaux (11 %). Le bouche à oreille en personne, y compris les recommandations d'amis ou de membres de la famille (34 %) et les discussions de contenu en personne entre amis (27 %) étaient également importants.

Les éditeurs doivent maintenir un mix publicitaire pour maximiser l'exposition du contenu

La publicité joue également un rôle clé dans le processus de découverte, et les données ont révélé que le mix publicitaire doit être ajusté pour maximiser l'attractivité des flux de streaming, comme en témoigne les faits suivants :

Concernant le support d'investissement à choisir pour une publicité très réussie, la plupart des personnes interrogées déclaraient avoir vu une publicité à la télévision, et 20 % d'entre eux déclaraient avoir vu la publicité sur les réseaux sociaux. Seuls 10 % déclaraient qu'une annonce de podcast ou une annonce dans un journal ou un magazine avait une influence sur ce qu'ils regardaient.

Jusqu'à 65 % des vidéos longue durée continuent d'être consommées sur grand écran. Cela suggère que les publicités de 30 secondes restent viables. À l'inverse, les blocs d'annonces de cinq à 10 secondes conviennent mieux aux appareils plus petits, 42 % du contenu plus court étant consommé sur les téléphones mobiles.

La navigation générale sur le Web reste l'activité la plus courante des consommateurs, puisque 75 % des personnes interrogées déclaraient naviguer sur Internet plus d'une heure par jour, et que 38 % déclaraient naviguer plus de trois heures par jour. En tant que tel, le Web devrait rester une partie dominante du mix publicitaire payant.

Les recommandations des éditeurs trouvent un écho

Les dernières données de Conviva montrent que les utilisateurs de streaming aiment aujourd'hui parcourir et découvrir de nouveaux contenus via les recommandations organisées et recommandées par les éditeurs leur suggèrent, 43 % des spectateurs découvrant du contenu grâce aux recommandations de leurs services de diffusion en continu. De plus, 41 % de tous les utilisateurs de streaming regardent fréquemment les contenus qui leur sont recommandés lorsqu'ils démarrent le service de streaming sélectionné, et 47 % s'accordent à dire que les recommandations des services de streaming sont généralement très bonnes.

Le rapport complet peut être téléchargé ici.

Méthodologie

Les données de ce rapport ont été recueillies grâce à des recherches menées par Dynata entre le 10 juin 2021 et le 14 juin 2021. Le groupe interrogé était composé de 2 502 consommateurs âgés de plus de 18 ans qui utilisent les médias sociaux et regardent la télévision ou d'autres contenus vidéo via la diffusion en continu sur Internet et regardent la télévision linéaire (non diffusée depuis Internet).

