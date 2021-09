La nouvelle pièce de circulation de un dollar de la Monnaie royale canadienne évoque l'histoire commune de la ruée vers l'or du Klondike





OTTAWA, ON, le 22 sept. 2021 /CNW/ - L'histoire populaire de la ruée vers l'or du Klondike est bien connue : Keish (Skookum Jim Mason) et ses partenaires trouvent de l'or dans le ruisseau Bonanza; des chercheurs d'or de la région deviennent de riches « rois du Klondike »; des aventuriers rêvant de s'enrichir se précipitent vers le territoire du Yukon par milliers; Dawson City connaît un essor légendaire; certains y font fortune, d'autres perdent tout. À l'occasion du 125e anniversaire de la découverte d'or dans le Klondike, la Monnaie lance une pièce de circulation commémorative de un dollar pour souligner à la population du pays qu'il faut aussi conter l'envers de la médaille : les répercussions subies par les peuples autochtones qui habitaient le territoire depuis des millénaires. Leur déplacement, la perturbation de leur culture et de leurs modes de vie traditionnels et les dommages causés à l'environnement font aussi partie du legs de la « dernière grande ruée vers l'or », une épreuve ayant mobilisé toute la résilience des Premières Nations du Yukon, qui revendiquent de nouveau leur territoire traditionnel et demeurent de solides protecteurs et leaders au Yukon. C'est cette histoire que raconte la nouvelle pièce commémorative de un dollar qui sera en circulation dès aujourd'hui.

« La Monnaie remercie les Premières Nations Tr'ondëk Hwëch'in et Carcross/Tagish ainsi que le Dawson City Museum de l'avoir aidée à raconter l'histoire complète et commune de la ruée vers l'or du Klondike, souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous espérons que cette nouvelle pièce qui circulera d'un océan à l'autre évoquera non seulement le rôle de la découverte du Klondike dans le développement du Yukon et la transformation de l'économie canadienne, mais suscitera aussi une meilleure compréhension des conséquences sociales et environnementales de cette période. »

« Bien que la ruée vers l'or du Klondike fasse partie intégrante de l'histoire et de la renommée du Yukon, on en a souvent tracé un portrait réducteur et centré sur un seul point de vue, soutient Sandy Silver, premier ministre du Yukon. L'intégration des perspectives des Premières Nations Tr'ondëk Hwëch'in et Carcross/Tagish au motif et à l'esprit de la pièce représente un grand pas en avant dans la reconnaissance d'une vérité longtemps oubliée de l'histoire de la ruée vers l'or. »

Le motif au revers de la pièce de circulation de un dollar soulignant le 125e anniversaire de la découverte d'or au Klondike est une oeuvre de l'artiste Jori van der Linde, de Vancouver. On y voit les quatre personnes auxquelles on attribue cette découverte dans le ruisseau Rabbit en août 1896, à l'origine de la ruée vers l'or du Klondike, soit Keish (Skookum Jim Mason), K? áa Goo x? (Dawson Charlie), Shaaw Tláa (Kate Carmack) et le mari de celle-ci, George Carmack.

À flanc de colline sur le motif, une image représente le Moosehide Gathering, où a dû se réinstaller la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in lorsque l'arrivée massive de chercheurs d'or l'a délogée. Ce lieu est devenu un symbole très important du vécu de cette communauté. Le mot « KLONDIKE » et les années « 1896 » et « 2021 » figurent aussi sur le motif.

« Skookum Jim faisait partie du clan Daklaweidi, et ses proches Kate Carmack, Patsy Henderson et Dawson Charlie ont aussi été parmi les premiers à découvrir de l'or. Nous utilisons toujours la piste Chilkoot aujourd'hui, et nous avons des citoyens qui y travaillent et qui l'entretiennent, explique Maria Benoit, chef adjointe de la Première Nation de Carcross/Tagish. Skookum Jim était un membre important de notre Première Nation et avait des liens de parenté avec de nombreux résidents de la région. Nous sommes très fiers de son rôle et de celui d'un grand nombre de ses concitoyens durant cette période. Pour nous, ce sont les premiers entrepreneurs de la Première Nation Carcross/Tagish. »

Bien que la ruée vers l'or du Klondike ait transformé le développement du Yukon et l'économie canadienne dans son ensemble, l'arrivée massive de chercheurs d'or et d'aventuriers a aussi changé à jamais le territoire, bouleversant et réprimant les modes de vie traditionnels des peuples autochtones qui avaient habité la région pendant des millénaires avant l'arrivée des colons. Les communautés autochtones vivant sur les territoires qui forment maintenant le Yukon continuent de composer avec ce lourd héritage aujourd'hui. Pour en savoir plus sur l'histoire commune du Klondike, visitez le www.monnaie.ca/klondike.

« La ruée vers l'or du Klondike a non seulement changé le monde, mais aussi engendré plus d'un siècle de difficultés pour notre Première Nation. C'est grâce à la vision et à la prévoyance du chef Isaac que nous avons pu survivre à ces décennies de bouleversements. Cet ancien chef a tout fait pour que nous maintenions notre résilience, soutient Roberta Joseph, chef de la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être une Première Nation autonome possédant son propre gouvernement et de faire figure de leaders dans notre communauté et sur notre territoire. »

Au total, deux millions de pièces colorées et un million de pièces non colorées entreront en circulation aujourd'hui. Sur les pièces colorées, l'image du Moosehide Gathering est rehaussée de rouge. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, oeuvre réalisée par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.

La Monnaie souligne également cet anniversaire en lançant une carte de collection comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation des pièces de circulation classiques de 2021 (de 5 cents à 2 $). Cet ensemble, dont le tirage est limité à 100 000 exemplaires, se vend au prix de 24,95 $. La Monnaie propose également 10 000 rouleaux spéciaux édition limitée des pièces colorées et non colorées contenant chacun 25 pièces hors-circulation, au prix de 79,95 $. Enfin, elle lance une pièce exclusive de 200 $ en or pur présentant une version surdimensionnée du motif au revers de la pièce de circulation, pièce qui sera vendue au prix de 3 999,95 $. Son tirage mondial est limité à 450 pièces.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg ainsi que dans son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

