Bella Hadid se transforme pour dévoiler les looks essentiels de la collection printemps/été 2022 de Self-Portrait pendant la Fashion Week de Londres





LONDRES, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- « Lorsque j'imagine la femme Self-Portrait, je n'ai jamais qu'une seule personne à l'esprit. Je trouve de la joie dans mon travail en concevant pour des femmes ayant des personnalités, des attitudes et des modes de vie différents. Je voulais célébrer cet esprit avec ma nouvelle collection et présenter les différentes facettes de la femme Self-Portrait avec une série de clichés de Bella Hadid incarnant différentes facettes de sa personnalité. » Han Chong, fondateur et directeur créatif de Self-Portrait

Self-Portrait, maison de couture britannique, a dévoilé aujourd'hui les looks phares de sa collection printemps/été 2022 avec une série de clichés présentant Bella Hadid, présenté à l'occasion du dernier jour de la Fashion Week de Londres.

Capturées par le photographe britannique Harley Weir, les images illustrent différents côtés de Bella Hadid et présentent les nombreuses facettes de la femme Self-Portrait.

En collaboration avec la styliste Haley Wollens, le coiffeur Jawara Wauchope et le maquilleur Sam Visser, Bella s'est transformée pour incarner les quatre faces différentes de sa personnalité pour la présentation de la nouvelle collection de Self-Portrait.

Pour le printemps/été 2022, Han Chong, fondateur et directeur créatif de Self-Portrait, a été inspiré par le retour à la vie dans le monde extérieur, et sa dernière collection comprend des riches couleurs, de nouvelles silhouettes et un mélange de textures douces. Les nouvelles formes aux tons pastel et aux couleurs vives sont destinées à être portées sans effort, en adoptant la facilité libre et décontractée d'une nouvelle façon moderne de s'habiller.

Han Chong, fondateur et directeur créatif de Self-Portrait, a déclaré :

« Après ce qui semble une éternité passée à l'intérieur. J'ai été inspiré pour concevoir une approche vestimentaire moderne, des styles féminins forts, mais doux et décontractés en même temps. Cette collection est une déclaration d'amour à la femme Self-Portrait, qui est libre d'affronter le monde, de se sentir elle-même dans toutes ses tenues et de s'amuser à nouveau. »

Harley Weir a également pris des clichés de Bella Hadid pour la campagne printemps/été de la marque qui sera publiée dans son intégralité en janvier 2022, au moment où la collection sera disponible en ligne sur self-portrait-studio.com, dans les boutiques Self-Portrait du monde entier et par le biais d'un réseau international de détaillants sélectionnés.

Créé en 2013 par Han Chong, Self-Portrait est devenue synonyme de libération de la femme moderne par le biais de vêtements pratiques pour la journée et la nuit. La marque s'engage également fortement à soutenir les talents créatifs britanniques par le biais d'un certain nombre d'initiatives, notamment un programme de bourses avec Central Saint Martins.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

Équipe printemps/été 2021

Directeur créatif : Han Chong

Directrice artistique : Lina Kutsovskaya

Mannequin : Bella Hadid

Photographe : Harley Weir

Styliste : Haley Wollens

Coiffeur : Jawara Wauchope

Maquilleur : Sam Visser

Aperçu de la collection SS22

Modèles : robes taillées, robes à volants, robes portefeuilles, robes plissées, robes aux épaules dénudées, robe bustiers, robes en tricot, jupes portefeuilles, jupes en tricot, pantalons à pinces, hauts aux épaules dénudées, hauts bustiers, hauts péplum, hauts courts, hauts en tricot, pulls en tricot, cardigans de grande taille, vestes courtes, vestes plissées, blazer sur mesure et robes Azaelea.

Tissus : boucle, boucle métallique, cachemire, coton, popeline de coton biologique, coton brodé, mousseline crêpe, crêpe extensible, mousseline, mousseline en polyester recyclé, mousseline de flock, jean, crêpe georgette, dentelle guipure, dentelle guipure avec abstracts, dentelle en macramé, jersey, tricot côtelé, tricot viscose, dentelle sur maille insérée, maille à pois froncés, Power Mesh, étoffe, taffetas, fil ruban en coton, fil contrasté, laine.

Couleurs : bleu foncé, bleu marine, bleu tropical, bleu clair, lavande, lilas, rose poudré, fuschia, rouge, jaune canari, jaune pastel, menthe verte, citron vert, vert, ardoise, kaki, taupe, caramel, ivoire, blanc, noir.

Han Chong, fondateur et directeur créatif de Self-Portrait, a déclaré : « Cette saison, il me tenait à coeur de faire évoluer les tenues vers l'avenir et de présenter une collection de vêtements que les femmes voudraient vraiment porter après avoir passé ce qui semble être une éternité à l'intérieur. Je voulais adopter une approche moderne pour les grandes occasions - des styles féminins forts, mais avec des silhouettes douces et décontractées. Cette collection est une déclaration d'amour à la femme Self-Portrait, qui est libre d'affronter le monde, de se sentir elle-même et de s'amuser à nouveau. »

À propos de Self-Portrait

Créée au Royaume-Uni en 2013 par Han Chong , Self-Portrait est une maison de couture moderne basée à Londres, qui est devenue synonyme de vêtements modernes pour la journée et pour la nuit et est fière de sa profonde compréhension de la structure et des matériaux

Self-Portrait se consacre à réduire son impact environnemental en utilisant des fibres d'origine responsable et, en 2019, la société a utilisé le coton biologique ainsi que la mousseline et le polyester recyclés dans toutes ses collections. En 2020, la marque a introduit la viscose recyclée.

Self-Portrait est disponible en ligne sur self-portrait-studio.com et dans les magasins du monde entier, y compris ses boutiques phares à Londres, Bangkok , Pékin, Shanghai , Chengdu , Shenzhen et Taipei . Les collections Self-Portrait sont également vendues via un réseau de détaillants sélectionnés dans le monde entier

À propos de Han Chong

Né à Penang , en Malaisie, Han a étudié le design de mode au Central Saint Martins, à Londres

Inspiré par sa propre formation au Central Saint Martins, Han s'engage à soutenir la prochaine génération de talents créatifs et, en 2018, il a mis en place un programme de bourses d'une durée de cinq ans avec Central Saint Martins, offrant un soutien financier à cinq étudiants pour l'obtention de leur diplôme de Master ainsi qu'un mentorat pour les aider à aborder les réalités de l'exploitation d'une entreprise de mode

