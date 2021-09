Lancement de Collaboration par des intervenants du secteur des sciences de la vie visant à promouvoir l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité (IDEA)





Aujourd'hui, sept organisations membres et fondatrices provenant des secteurs privé, public et sans but lucratif ont annoncé la mise sur pied de Collaboration pour l'inclusion dans les sciences de la vie (la « Collaboration »). La Collaboration vise à créer une communauté de personnes et d'organisations aux vues similaires engagée envers la création de cultures organisationnelles inclusives dans le secteur des sciences de la vie. Les membres de Collaboration invitent maintenant les autres organisations de partout au Canada à se joindre à eux afin d'harmoniser les efforts, de partager leurs connaissances et de prendre les mesures nécessaires pour favoriser un avenir plus inclusif dans le secteur des sciences de la vie.

« La Collaboration pour l'inclusion dans les sciences de la vie représente des entreprises, des industries et des institutions ? autant des établissements d'enseignement que des sociétés du marché du travail ? qui misent sur les meilleurs et les plus brillants talents canadiens, affirme Imogen Coe, Ph.D, professeure et doyenne fondatrice de la Faculté des sciences de l'Université Ryerson, spécialiste en matière d'IDEA et membre du comité directeur. La création d'environnements inclusifs dans le secteur des sciences de la vie qui permettent d'attirer, de soutenir, de mobiliser et de promouvoir les talents les plus diversifiés mènera à une excellence inclusive dans ce secteur et libérera le potentiel, l'innovation et la créativité inexploités. »

Les organisations évaluent de plus en plus leur culture et leurs pratiques en matière d'IDEA. Elles deviennent davantage volontaires et engagées à trouver et à mettre en oeuvre des stratégies visant à mieux intégrer l'IDEA dans leurs pratiques. La Collaboration représente un groupe d'organisations et de personnes qui ont été à l'avant-garde de ce mouvement et ont déjà plusieurs initiatives en cours. Voici quelques exemples d'initiatives.

La ville de Mississauga et Healthcare Businesswomen's Association (Canada) facilitent la Collaboration sur l'équité et la diversité (CED), consortium de 17 entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie qui se consacrent à la promotion de l'équité et de la diversité des genres dans leur milieu de travail grâce à une série d'ajustements rapides aux politiques et aux pratiques organisationnelles.

facilitent la Collaboration sur l'équité et la diversité (CED), consortium de 17 entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie qui se consacrent à la promotion de l'équité et de la diversité des genres dans leur milieu de travail grâce à une série d'ajustements rapides aux politiques et aux pratiques organisationnelles. Life Sciences Ontario et Shift Health ont lancé l'initiative Building an Inclusive Life Sciences Future, qui comprend une série d'ateliers commençant en Automne 2021 visant à définir une vision et à élaborer un plan d'action en matière d'IDEA à l'intérieur de l'écosystème ontarien des sciences de la vie.

ont lancé l'initiative Building an Inclusive Life Sciences Future, qui comprend une série d'ateliers commençant en Automne 2021 visant à définir une vision et à élaborer un plan d'action en matière d'IDEA à l'intérieur de l'écosystème ontarien des sciences de la vie. Médicaments novateurs Canada puise dans l'expertise de son réseau de dirigeants d'un bout à l'autre du Canada pour établir un Cadre de principes relatifs à la diversité, à l'équité et à l'inclusion qui met l'accent sur l'établissement de partenariats pour promouvoir l'IDEA dans quatre secteurs clés : les talents, l'équité en matière de santé, la formation et le partenariat.

Le secteur canadien des sciences de la vie est en plein essor, et il est temps plus que jamais de mettre l'accent sur la croissance inclusive. « Selon les projections qui figureront dans l'étude d'information sur le marché du travail à l'échelle nationale que publiera bientôt BioTalent Canada, le secteur de la biofabrication à lui seul aura besoin de 5 160 nouveaux salariés d'ici 2029, a déclaré Rob Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada et membre du comité directeur. Cette croissance constitue une occasion et une responsabilité d'améliorer la diversité de la main-d'oeuvre dans les sciences de la vie grâce à un recrutement dynamique et à une mobilisation des groupes sous-représentés, comme les femmes, les autochtones, les personnes présentant un handicap, les membres de la communauté LGBTQ2S+ et les nouveaux arrivants. »

Les membres de Collaboration se rencontrent une fois par trimestre dans le cadre d'un forum de discussion où ils partagent ce qu'ils ont appris au sein de leur organisation afin de renforcer les répercussions positives individuelles et collectives et d'éviter les duplications. Ils invitent les groupes des sciences de la vie et des secteurs connexes à se joindre à eux et :

à s'unir dans une action collective pour promouvoir un secteur inclusif;

à faciliter et à soutenir la sensibilisation et la compréhension en matière d'IDEA au sein des secteurs des soins de santé et des sciences de la vie grâce à la communication et à la promotion croisées;

à partager les pratiques apprises dans le cadre des initiatives en matière d'IDEA au sein du secteur afin de susciter l'amélioration continue.

Pour participer ou obtenir de plus amples renseignements, allez à www.inclusivelsc.ca.

Membres fondateurs

BioTalent Canada

Ville de Mississauga

Healthcare Businesswomen's Association Canada

Médicaments novateurs Canada

Life Sciences Ontario

Sanofi

Shift Health

Membres du comité directeur

Imogen Coe, Ph.D., professeure au département de chimie et de biologie, doyenne fondatrice de la Faculté des sciences, Université Ryerson

Wilma Deen, directrice exécutive, Valeur de l'adhésion et Mise en oeuvre des stratégies, Médicaments novateurs Canada

Jason Field, Ph.D, président et chef de la direction, Life Sciences Ontario

Pamela Fralick, présidente, Médicaments novateurs Canada

Rob Henderson, président et chef de la direction, BioTalent Canada

Natasha Malik, Ph.D., conseillère principale, Shift Health

Anne Mullin, Ph.D., directrice, Shift Health

Jackie O'Connor, conseillère pour le secteur des sciences de la vie, Office du développement économique, Ville de Mississauga

Danielle Portnik, présidente de la section Canada et cofondatrice, Healthcare Businesswomen's Association Canada

Cynthia Reyes, présidente, Healthcare Businesswomen's Association, chapitre de Toronto

Sabina Steinkellner, directrice générale, Sanofi

Ryan Wiley, Ph.D., président, Shift Health

