Opération Gareautrain lance trois nouvelles vidéos en RV à l'intention des intervenants d'urgence





Chaque jour, le personnel paramédical, les agents de police et les pompiers offrent une aide critique dans des situations d'urgence. Cependant, si ces urgences ont lieu près de passages à niveau ou de voies ferrées, les intervenants pourraient mettre leur vie en danger s'ils ne respectent pas les règles de sécurité ferroviaire quand ils se rendent sur les lieux et s'ils ne pensent pas aux trains quand ils installent leur matériel près des voies ferrées.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire (20 au 26 septembre), Opération Gareautrain Canada lance trois nouvelles vidéos en réalité virtuelle (RV) En train de conduire conçues pour les intervenants d'urgence. Ces nouvelles vidéos de formation interactives visent à vérifier si la police, le personnel paramédical et les pompiers savent comment rester en sécurité quand ils répondent à des urgences près de voies ferrées.

« Les intervenants d'urgence sont d'importants partenaires de sécurité et jouent un rôle essentiel en cas d'urgence, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Nous avons réalisé ces vidéos pour aider à protéger leur sécurité et pour assurer qu'ils ne mettent pas leur propre vie en péril quand ils répondent à des urgences près de voies ferrées et de trains. »

Les trois nouvelles vidéos En train de conduire permettent aux intervenants d'urgence de faire des choix en temps réel près de voies ferrées et de trains virtuels, et de voir les résultats?positifs et négatifs?sans mettre leur sécurité à risque. Ces vidéos sont le tout dernier ajout au programme En train de conduire d'Opération Gareautrain, qui comprend déjà deux vidéos de formation pour l'ensemble des conducteurs, une pour les conducteurs de bus et de camion, et une autre pour les travailleurs agricoles.

Vous pouvez regarder les vidéos En train de conduire en visitant le EnTrainDeConduire.ca et en cliquant sur le lien approprié. Que vous soyez un conducteur nouveau ou aguerri, un professionnel, un travailleur agricole ou un intervenant d'urgence, pour être en sécurité près des voies ferrées, vous devez être alertes et connaître les règles.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, exo, West Coast Express, Metrolinx et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de partenariats avec son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, en collaboration avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme la campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.

