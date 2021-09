Rad Power Bikes réinvente le transport et lance le RadCity 5 Plus en Amérique du Nord et en Europe à l'occasion de la Journée mondiale sans voiture





La bicyclette électrique urbaine la plus populaire transforme la micromobilité, en réduisant les déplacements inutiles en voiture et la consommation d'énergie tout en encourageant des modes de vie sains et amusants

SEATTLE, États-Unis et UTRECHT, Pays-Bas, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Rad Power Bikes tm, la plus grande marque de vélos électriques d'amérique du nord, dévoile le modèle RadCity 5 Plus, la nouvelle génération de vélo électrique polyvalent pour déplacements quotidiens, qui donnent aux citadins la liberté d'adopter des options de transport alternatives plus saines, abordables et pratiques dans leur vie de tous les jours. Doté d'une batterie amovible semi-intégrée, d'un moteur de moyeu à engrenage ajusté sur mesure qui permet de monter les côtes 40 % plus rapidement* et d'une interface facile à lire, le vélo RadCity 5 Plus offre aux cyclistes les performances ultimes requises pour se frayer un chemin dans le trafic urbain, les rues animées et les collines difficiles à monter en toute facilité. Il s'agit du premier lancement de la gamme RadCity en Europe, où Rad Power Bikes est bien implanté et enregistre une croissance des ventes à trois chiffres d'année en année.

« Les vélos électriques représentent une solution claire face à l'état précaire de notre planète », a déclaré Mike Radenbaugh, fondateur et PDG de Rad Power Bikes. « Nos homologues européens ont déjà adopté les vélos électriques dans leur vie quotidienne, et le mouvement est bien engagé en Amérique du Nord. C'est simple : Les vélos électriques sont rapides et amusants. Ils favorisent un mode de vie sain, réduisent le stress, se branchent sur une prise électrique standard pour se recharger et coûtent bien moins cher que les voitures. Que ce soit sur les rues pavées de Paris, dans les virages en épingle à cheveux de San Francisco ou pour livrer des pizzas à New York, les vélos électriques sont une réponse essentielle au défi environnemental dont nous sommes tousresponsables. »

Pour créer un vélo électrique urbain leader de sa catégorie, Rad Power Bikes a axé les améliorations de conception du modèle RadCity 5 Plus sur le style, les performances et le confort du cycliste. Le RadCity 5 Plus dispose d'une autonomie supérieure de 11 % à celle du modèle précédent grâce à de nouveaux pneus personnalisés conçus en interne pour traverser plus efficacement les routes pavées. Parmi les nouveaux composants notables, citons les freins à disque hydrauliques et les plaquettes en céramique plus durables pour une puissance de freinage et un contrôle nettement supérieurs face au rythme effréné de la ville. Il est également doté d'une batterie semi-intégrée qui s'installe et se retire facilement en tournant la clé.

Le vélo RadCity 5 Plus présente deux styles de cadre (high-step et step-thru), offrant une expérience plus confortable aux cyclistes de tailles différentes, allant de 1,42 m à 1,95 m. La conception bien pensée permet d'abaisser le centre de gravité pour une meilleure géométrie de conduite : la conduite est plus douce, plus sûre et plus droite pour une efficacité maximale du pédalage.

Enfin, les cyclistes bénéficient de la nouvelle interface utilisateur Rad avec de gros boutons tactiles grâce auxquels les commandes nécessaires à la conduite sont facilement accessibles. L'écran affiche désormais des statistiques en temps réel, telles que la puissance produite, le kilométrage parcouru, l'heure et un indicateur d'allumage et d'extinction des phares. En outre, il affiche l'état de charge intelligent de la batterie, calculé à l'aide d'un algorithme sophistiqué. Cela donne aux conducteurs un état de charge de la batterie plus précis et plus rassurant tout au long de leur trajet.

« L'Europe est l'un des marchés de Rad Power Bikes qui connaît la plus forte croissance », a déclaré Arno Saladin, directeur commercial européen de Rad Power Bikes. « C'est la première fois que nous Concevons un vélo en pensant au cycliste européen. Il nous a fallu des années de collaboration avec notre équipe mondiale de développement de produits avant que ce modèle ne soit prêt pour le marché européen. Notre objectif premier était la facilité d'utilisation et l'utilité. Le style de conduite d'influence néerlandaise du nouveau modèle RadCity 5 Plus se traduit par un vélo extrêmement confortable, même sur de longues distances. Je pense que les cyclistes du monde entier seront satisfaits de cette navette urbaine et constateront rapidement qu'ils choisissent de plus en plus souvent leur vélo électrique plutôt que leur voiture ! »

Le nouveau vélo RadCity 5 Plus sera lancé aujourd'hui par Rad Power Bikes, à l'occasion de la Journée mondiale sans voiture, qui incite les gens à utiliser des moyens de transport alternatifs. Chaque année, le 22 septembre, des villes du monde entier encouragent les automobilistes à renoncer à leur voiture pendant une journée. En 2019, il y avait 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde 1 , et ce chiffre devrait augmenter de 1,2 milliard de voitures d'ici 2030. Cela contribue à l'augmentation des polluants atmosphériques toxiques, à l'encombrement des rues et à divers problèmes de santé mondiaux. Le mouvement « sans voiture » met en évidence les nombreux avantages des déplacements sans voiture, notamment une meilleure qualité de l'air, des routes plus sûres et une meilleure activité physique. Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise pour des opérations durables, l'emballage du RadCity 5 Plus utilise 50 % de plastique de moins que les versions précédentes.* Le RadCity 5 Plus sera disponible en précommande en ligne à partir du 22 septembre 2021 au prix de 1 799 USD/2 299 CAD, et sera vendu en Europe dès l'hiver 2021/2022 au prix de 1 799 ?.

À propos de Rad Power Bikes

Rad Power Bikes tm est la plus grande marque de vélo électrique en Amérique du Nord. Fondée en 2007, cette entreprise mondiale de vente directe aux consommateurs propose une large gamme de vélos électriques abordables et adaptés à tous les besoins. L'entreprise conçoit tous ses produits en interne à son siège de Seattle et possède des magasins de détail et des centres de service mobiles en Amérique du Nord, en Europe et au Canada. Rad Power Bikes s'engage à rendre les vélos électriques accessibles afin que davantage de personnes puissent troquer leur voiture et rejoindre les centaines de milliers de personnes qui utilisent déjà Rad.

*Toutes les statistiques sont comparées au RadCity 4

1 Rapport WardsAuto

2 UN Global Mobility Report 2017 (dernier rapport publié)

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1629176/RadCity_Plus_bike.jpg

