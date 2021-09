Le Prix du président de la SCRP a été remis à Gurdeep Pandher pour son message teinté de bonheur, d'espoir et de positivisme





TORONTO, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Le président national de la Société canadienne des relations publiques (SCRP), Wayne Knorr, ARP, a remis à Gurdeep Pandher le Prix du président de la SCRP 2021 pour son excellence en gestion des relations publiques et des communications.

Le prix reconnait les efforts déployés par M. Pandher pendant la pandémie de COVID-19 pour transmettre un message de bonheur, d'espoir et de positivisme partout au Canada, et au-delà. À partir de chez lui, au Yukon, il utilise la danse de Bhangra pour promouvoir l'inclusion et la diversité, tout en faisant participer les gens et en racontant son histoire.

« Nous avons tous été durement touchés par la pandémie de COVID-19, et les messages vidéo teintés de bonheur, d'espoir et de positivisme de M. Pandher ont contribué à illuminer l'obscurité créée par la pandémie, a déclaré M. Knorr. J'ai découvert son fil Twitter au début de 2021, alors qu'il avait été partagé par d'autres abonnés. Je me suis rapidement rendu compte qu'il avait une histoire à raconter, et qu'il utilisait différents médias pour transmettre son message. Félicitations. »

« Je crois que le bonheur, l'espoir et le positivisme sont très importants pour améliorer notre santé mentale et notre bien-être global, et pour remonter le moral de la population. Dans notre monde, nous sommes soumis à de nombreuses pressions et les gens ont parfois l'impression d'être divisés. La pandémie n'a fait que renforcer ces sentiments, et la publication de contenus réjouissants et positifs contribue à apaiser ces inquiétudes. Je suis reconnaissant et honoré que la Société canadienne des relations publiques (SCRP) reconnaisse mes efforts visant à propager le bonheur à l'échelle nationale », a déclaré M. Pandher.

Le Prix du président pour l'excellence en gestion des relations publiques et des communications est décerné par la SCRP à un Canadien ou une Canadienne qui fait régulièrement preuve de leadership exceptionnel en relations publiques et d'excellence en gestion des communications, sans être spécialiste des communications.

M. Pandher se joint à d'anciens lauréats, dont la Dre Bonnie Henry, responsable provinciale de la santé de la Colombie-Britannique, l'astronaute Chris Hadfield, l'athlète olympique Clara Hughes, la Dre Joanne Liu, de Médecins sans frontières et Rick Hansen, de la Fondation Rick Hansen, pour ne nommer que ceux-là.

Le prix a été remis lors la conférence virtuelle nationale de la SCRP, Cultiver 2021.

À propos de Gurdeep Pandher

Gurdeep Pandher est un auteur, enseignant et artiste canadien d'origine sikhe établi au Yukon qui propage le bonheur, l'espoir et le positivisme à travers ses vidéos et ses cours de danse Bhangra. Il a déménagé au Canada en 2006 et a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2011.

Il enseigne à différents groupes partout au Canada, créant des ponts entre les cultures et favorisant l'acceptation, l'inclusion et les relations raciales positives. Il s'est surtout fait connaître récemment pour ses messages faisant la promotion de la motivation et de l'optimisme pendant la pandémie de COVID-19, au Canada et ailleurs.

À partir de son petit chalet du Yukon, il a obtenu une visibilité importante sur les réseaux sociaux et a fait l'objet de reportages de la part de grands médias d'information en Amérique du Nord et dans le monde entier. Il a offert une prestation lors des célébrations de la fête du Canada 2021, qui ont eu lieu à Ottawa, en Ontario.

Le 8 juillet 2021, M. Pandher a également été reconnu par la Société géographique royale du Canada, qui lui a décerné la Médaille Louie Kamookak de 2021 pour souligner l'influence qu'il a eue à l'échelle nationale en comblant les fossés entre les cultures, en favorisant l'inclusion et en répandant l'optimisme et le bonheur durant la sombre période de la pandémie de COVID-19.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 14 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

