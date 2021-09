LabGenius nomme le Dr Didier Landais au poste de directeur de l'exploitation





LabGenius, la société d'ingénierie protéique par apprentissage automatique, a annoncé la désignation du Dr Didier Landais au poste de directeur de l'exploitation. À cette fonction, Didier exploitera sa longue expérience dans le domaine du développement clinique et commercial afin de diriger la commercialisation de la plateforme de découverte de médicaments de LabGenius, EVATM.

« Je suis heureux que Didier ait rejoint l'équipe », a déclaré le Dr James Field, fondateur et PDG de LabGenius. « Didier est un gestionnaire chevronné pouvant se targuer de posséder 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui pour faire croître l'entreprise rapidement. Le fait que nous ayons pu attirer quelqu'un du calibre de Didier pour accompagner notre cheminement atteste de la progression de LabGenius et des formidables possibilités qui s'offrent à nous. »

Didier arrive chez LabGenius en provenance de la société pharmaceutique Servier, où il occupait le poste de responsable international de l'homologation des médicaments. C'est sous sa direction que Servier a conclu plusieurs accords notables, notamment avec Celsius, Oncodesign et Seal Rock. Avant de travailler pour Servier, Didier avait passé plus de quinze ans dans des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de divers stades de développement aux États-Unis.

À propos de sa désignation, le Dr Didier Landais a déclaré : « L'équipe de LabGenius a mis au point une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'apprentissage automatique impressionnante et au potentiel exceptionnel. Je suis impatient de mettre mon expérience et mes connaissances au profit de la croissance de l'entreprise. »

À propos de LabGenius

LabGenius est une société d'ingénierie protéique par apprentissage machine. Sa plateforme de découverte, EVATM, comprend plusieurs technologies de pointe issues des domaines de la science informatique, de l'automatisation robotique et de la biologie synthétique. Basée à Londres, Royaume-Uni, l'équipe de LabGenius comprend des experts en ingénierie protéique, biologie synthétique, génie logiciel, sciences des données et automatisation robotique.

