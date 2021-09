MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 22 septembre 2021





Ottawa (Ontario)

Rencontres privées.

Le premier ministre participera au sommet mondial virtuel sur la COVID-19 organisé par le président des États-Unis, Joe Biden, intitulé Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next (Mettre fin à la pandémie et renforcer la sécurité sanitaire pour se préparer à la prochaine).

Fermé aux médias.

