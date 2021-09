MDT lance les capteurs à commutation magnétique TMR13DX avec des points de commutation préprogrammés en fonction des demandes des clients





La conception du capteur TMR programmable polyvalent de MDT offre une plus grande polyvalence pour diverses applications et exigences, garantissant aux clients un approvisionnement stable pendant les pénuries de semi-conducteurs

SAN JOSE, Californie, and ZHANGJIAGANG, Chine, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), lancera les capteurs à commutation magnétique TMR préprogrammés TMR13DX lors de Sensors Converge 2021. Le TMR13DX permet le préréglage en usine des paramètres de seuil de commutation avant la livraison en fonction des demandes des clients. Il offre une constance de performance avec une adaptabilité accrue pour une variété d'applications, notamment les compteurs de services publics, les interrupteurs de proximité, la détection de niveau de liquide, la détection de position linéaire et rotative.

« La conception de capteur programmable multifonction du TMR13DX convient aux diverses conditions de fonctionnement de nombreuses applications de capteurs magnétiques. Associé à la conception unique du capteur TMR de MDT, le circuit de conditionnement du signal intégré et l'unité logique programmable du TMR13DX peuvent effectuer le préréglage en usine des seuils de commutation marche/arrêt ainsi que de la polarité de détection et de l'interface de sortie. Il fournit une solution universelle qui est facilement disponible pour répondre aux nouvelles exigences du marché, sans que les clients aient à modifier leurs conceptions, ce qui accélère considérablement leur cycle de conception et leur délai de mise sur le marché », a déclaré le Dr Song Xue, président-directeur général de MultiDimension Technology. « Dans le contexte actuel de pénurie de semi-conducteurs, notre capacité à fournir cette solution polyvalente et prête à l'emploi facilitera rapidement l'arrivée de nouveaux clients qui recherchent des alternatives aux produits en pénurie sur le marché. Les clients actuels de MDT bénéficieront également du TMR13DX en tant qu'option de secours compatible pin-à-pin pour sécuriser leur approvisionnement pendant cette période difficile. »

Le TMR13DX est disponible dans les configurations par défaut suivantes, avec des options permettant de prérégler en usine d'autres points de commutation, différentes polarités (omnipolaire, bipolaire ou unipolaire) et une interface de sortie personnalisable (drain ouvert ou push-pull, active-haute ou active-basse).

Numéro de pièce Point de fonctionnement (Gauss) Point de libération (Gauss) Caractéristiques communes TMR13D3 ±40 ±30 omnipolaire, push-pull,

active-basse, -40~125°C,

1.8~5.5V, 1.5µA basse

consommation, haute

vitesse en alimentation

continue, boîtier

SOT23-3 ou TO-92S TMR13D5 ±30 ±20 TMR13D7 ±20 ±14 TMR13D9 ±10 ±5

La dernière version de production du TMR13DX couvre la série de commutateurs TMR à puissance continue de 1,5µA micro-ampère de MDT. Cette capacité sera étendue à la série de commutateurs TMR à ultra-basse puissance nano-ampère en 2022. Veuillez contacter MDT pour obtenir des échantillons, des informations sur les prix et les délais de livraison, ou visitez MDT à Sensors Converge 2021, stand 535 à San Jose, Californie, du 22 au 23 septembre.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine, et possède des succursales à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille unique de propriété intellectuelle, et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent soutenir la production en volume de capteurs magnétiques TMR à haute performance et à faible coût pour satisfaire les besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe de gestion centrale composée d'experts d'élite et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer une valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts médias

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,

Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

