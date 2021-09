LinkieBuy s'associe à OuiTrust pour accompagner les magasins français à rentrer dans le marché chinois





Le 14 septembre, LinkieBuy et OuiTrust ont officiellement conclu une coopération stratégique. Les deux parties donneront toute la mesure de leurs atouts respectifs et travailleront ensemble pour aider les boutiques françaises à réaliser leur transformation numérique et accélérer le développement du marché en ligne chinois.

Il est rapporté que les deux parties coopéreront dans tous les aspects des technologies de l'information, de la transformation numérique, des services de paiement transfrontaliers et des opérations de commerce électronique transfrontalier vers la Chine. Elle aidera les commerçants français à pénétrer légalement et en douceur sur le marché chinois du commerce électronique, à trouver de nouvelles sources de croissance des ventes et à atténuer la pression exercée par l'épidémie.

Les deux parties ont convenu qu'à l'ère de l'épidémie, les habitudes de consommation du monde ont radicalement changé en raison des diverses restrictions de voyage, le commerce électronique transfrontalier sera la principale forme de commerce international à l'avenir, et que l'énorme potentiel de consommation de la Chine et les nombreuses marques connues de la France ont fait que les deux parties se sont immédiatement entendues.

S'appuyant sur sa riche expérience du commerce électronique transfrontalier avec la Chine, LinkieBuy fournira aux magasins français une solution de commerce électronique à guichet unique pour la Chine, comprenant la transformation numérique des magasins, la mise en place d'un magasin autonome de commerce électronique transfrontalier directement destiné aux consommateurs chinois et des services logistiques transfrontaliers. OuiTrust, quant à elle, s'appuiera sur ses atouts en matière de règlementation transfrontaliere pour les PME eurasiatiques afin de fournir aux commerçants français des solutions intégrées pour les comptes multidevises, les encaissements globaux et les paiements transfrontaliers.

LinkieBuy est une marque de services de commerce électronique transfrontalier de la licorne chinoise XingYun Group, qui se consacre à la transformation numérique des détaillants, offrant des services de commerce, tels que la construction de boutiques en ligne multiplateformes, des solutions de logistique mondiales, et l'exploitation de Wechat Mini-programmes pour le compte des détaillants, aidant ainsi les marchands multi-catégories à entrer rapidement sur le marché chinois. L'activité couvre désormais trois continents, à savoir l'Asie, l'Australie et l'Europe, et a servi des centaines de commerçants KA bien connus, dont Mitsukoshi Isetan, Daimaru Matsuzakaya Department Stores et d'autres détaillants mondiaux réputés.

OuiTrust est une marque commerciale d'EasyEuro Group, l'un des principaux fournisseurs de paiements transfrontaliers, et de Kitakami, titulaire d'une licence de la Banque d'Angleterre, et a récemment obtenu une licence de monnaie électronique de l'Autorité des contrôleurs financiers de la Banque centrale de France (ACPR).

OuiTrust est une Fintech conçue pour l'ouverture de comptes en ligne, l'émission de cartes, la compensation globale, le change et les services d'acquisition (Alipay, WeChat, UnionPay, VISA ou MasterCard) pour les PME et les indépendants européens.

Son service de paiement transfrontalier à guichet unique couvre désormais 130 pays et régions dans le monde.

