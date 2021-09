Siemens Energy confirme son statut de précurseur avec Fabasoft Approve, logiciel de gestion de la qualité inter-usines





Siemens Energy a choisi Fabasoft Approve comme solution de gestion de la qualité axée sur les processus au sein du segment des transformateurs de puissance. Le déploiement mondial de Fabasoft Approve est planifié pour plus de 3 000 utilisateurs après le succès des projets pilotes dans les deux plus grandes usines de transformateurs à Weiz (Autriche) et Nuremberg (Allemagne).

Le défi pour Siemens Energy consistait à mettre en oeuvre un outil de gestion de la qualité inter-usines sur un réseau comptant 14 sites dans huit pays et à établir une cartographie numérique de ses processus existants. Avec son fort potentiel de personnalisation et sa grande facilité d'utilisation, Fabasoft Approve a su convaincre lors de la procédure de sélection en plusieurs étapes et s'est imposé comme la plateforme de choix pour les processus de qualité assistée par ordinateur (CAQ). La solution basée sur le cloud permet la gestion intégrale des réclamations, qui peuvent même être traitées à partir d'un smartphone ou d'une tablette - aussi bien pour une utilisation en interne que pour une utilisation à distance sur le site du client. L'attribution des actions immédiates, correctives et préventives requises est un processus piloté par le flux de travail et peut être suivi à tout moment.

Vous trouverez de plus amples informations dans l'étude de cas "Achieving predictive quality with Fabasoft Approve cross-plant quality management software".

"L'objectif fondamental de notre collaboration avec Fabasoft est de parvenir à une prédiction de la qualité des produits et des processus reposant sur des données. Notre nouveau logiciel de gestion de la qualité inter-usines nous procure la transparence nécessaire pour la prise de décisions judicieuses et pour éviter de manière proactive les erreurs potentielles dans le futur. Nous sommes ainsi certains d'optimiser à la fois nos coûts liés aux erreurs et le niveau de satisfaction des clients", explique Stefan Klaassen, responsable des transformateurs de puissance chez Siemens Energy.

"En tant que solution de gestion de la qualité inter-usines, Fabasoft Approve nous donne toutes les données pertinentes sur les produits et les processus. Ses puissantes capacités d'analyse permettent à tout utilisateur d'étudier les problèmes de qualité en quelques clics. Nous nous réjouissons de pouvoir jouer un rôle important dans la prévision pilotée par les données avec Fabasoft Approve", ajoute Andreas Dangl, Business Unit Executive for Cloud Services chez Fabasoft.

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve est un produit prêt à l'emploi basé sur le Cloud et destiné à la gestion des données et documents techniques dans un contexte industriel. La solution standard intègre l'ensemble des partenaires d'un projet sur une plateforme sécurisée, évolutive et hautement personnalisable. La création et la modification de documents, ainsi que les processus de révision, de publication et d'approbation sont accomplis de manière efficace et traçable en nécessitant nettement moins d'efforts manuels.

À propos de Siemens Energy

Avec ses 91 000 employés, Siemens Energy est présente dans le monde entier, sur toute la chaîne de valeur énergétique. Parmi ses produits figurent des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des générateurs, des transformateurs et des compresseurs. La division Transformateurs de puissance de l'entreprise construit les plus grands transformateurs pour les sous-stations installées dans le monde entier.

À propos de Fabasoft

Fabasoft est l'un des principaux éditeurs de logiciels et prestataires de services de cloud en Europe pour la gestion des documents numériques ainsi que pour la gestion des documents, processus et enregistrements électroniques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 02:30 et diffusé par :