CreatorIQ étend sa position de leader avec l'acquisition de la plateforme d'analyse de marketing d'influence n° 1, Tribe Dynamics





La plateforme de marketing d'influence, CreatorIQ - le partenaire le plus fiable pour faire avancer l'économie des créateurs pour des marques comme AB InBev, Disney, Sephora et Unilever - a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la plateforme d'analyse de marketing d'influence n° 1, Tribe Dynamics.

L'accord permet de rassembler les solutions d'analyse et d'analyse comparative avancées de Tribe Dynamics - la norme de l'industrie pour les marques de beauté et de mode comme Estée Lauder, Fashion Nova et LVMH - avec la possibilité de rendre ces informations exploitables via le Creator Intelligence Cloud de CreatorIQ.

La société combinée permettra d'étendre la position de leader de CreatorIQ en tant que plus grande plateforme SaaS de marketing d'influence, en termes de revenus, de croissance, d'autorité des données et d'expansion mondiale, l'entreprise comptant plus de 450 clients, 250 employés et 90 millions USD de financement. Les sociétés proposent une solution de bout en bout qui permet aux spécialistes du marketing de trouver, d'activer, de gérer et de mesurer leurs relations avec les créateurs. Alors que le marketing d'influence continue de croître en taille, en portée et en maturité, les marques ont besoin de modèles et de données conformes aux normes de l'industrie, ainsi que d'une vue à 360 degrés des performances. CreatorIQ ouvre la voie pour établir ces normes et apporter un nouveau niveau de sophistication à l'espace dans son ensemble.

« Nous sommes ravis d'acquérir Tribe Dynamics, un leader faisant autorité et une entreprise à la croissance vraiment rapide. Avec ce rapprochement, CreatorIQ va pouvoir accélérer sa concentration sur la science et l'analyse des données avancées », a déclaré Igor Vaks, fondateur et PDG de CreatorIQ. « L'application des modèles exclusifs de Tribe Dynamics, qui sont la norme dans les secteurs de la beauté et de la mode, à d'autres secteurs verticaux va nous permettre de proposer des analyses et des références en matière de mesures pour l'ensemble du secteur. Ce partenariat place la barre plus haut en termes de ce que les dirigeants peuvent attendre de la part d'une plateforme de marketing d'influence. »

« Ce qui se passe est important. L'alliance entre Tribe Dynamics et CreatorIQ représente plus que deux leaders du marketing d'influence unissant leurs forces complémentaires. C'est une formidable opportunité de créer des normes pour l'ensemble du secteur du marketing d'influence et c'est aussi une opportunité de marché qui se chiffre en milliards de dollars », a déclaré Conor Begley, président de Tribe Dynamics. « Ensemble, nous allons être le leader incontesté du marché et notre mission est de répondre aux besoins des marques du monde entier alors que celles-ci investissent dans le marketing d'influence. »

Au cours des cinq dernières années, CreatorIQ a connu une croissance rapide et une expansion de sa clientèle, et elle vient également de terminer un nouveau tour de financement, ce qui lui a permis d'ajouter 40 millions USD supplémentaires à son bilan. Le nouveau tour de financement a été mené par les investisseurs précédents TVC Capital, Kayne Partners Fund, le groupe de capital-investissement en croissance de Kayne Anderson Capital Advisors, Affinity Group et Unilever Ventures. Silver Lake Waterman s'est joint à cet effort en tant que nouvel investisseur dans l'entreprise.

Au moment de l'acquisition, Tribe Dynamics était dans une période de croissance rapide avec plus de 100 % de nouvelles réservations en glissement annuel et un taux de rétention net de 110 % au premier semestre 2021.

La transaction devrait être conclue à l'automne 2021, après quoi Tribe Dynamics continuera à fonctionner en tant que société indépendante jusqu'à nouvel ordre. Cooley LLC a représenté CreatorIQ en tant que conseiller dans la transaction, tandis que Perkins Coie a été le conseiller de Tribe Dynamics. Truist a agi en qualité de banque d'investissement pour Tribe Dynamics.

À propos de CreatorIQ

CreatorIQ est le logiciel le plus fiable permettant d'unifier et d'alimenter le marketing d'influence avancé pour les entreprises les plus innovantes au monde. Son Intelligence Cloud facilite la découverte des créateurs basée sur la science des données, rationalise les flux de travail, garantit la sécurité des marques et génère des mesures significatives. AB InBev, Airbnb, Calvin Klein, CVS, Disney, H&M, Sephora et Unilever ne sont que quelques-unes des marques qui utilisent la plateforme de CreatorIQ pour générer des résultats commerciaux réels dans leurs écosystèmes de marketing d'influence.

Fondée en 2014, CreatorIQ a son siège à Los Angeles et des bureaux à San Francisco, Denver, Austin, Detroit, Chicago, Toronto, Miami, New York, Londres, Auckland et Kharkiv (Ukraine). Pour plus d'informations, visitez CreatorIQ.com.

À propos de Tribe Dynamics

Tribe Dynamics est la plus importante plateforme de marketing d'influence et son rôle est d'aider les marques passionnées à générer des médias numériques gagnés. Sa clientèle comprend certaines des marques les plus performantes au monde sur les réseaux sociaux, comme Gucci, Sephora, Colourpop, Fashion Nova, Drunk Elephant et Burberry. Récemment, Tribe Dynamics a reçu la distinction de plateforme n° 2 (en termes de notes) et de plateforme n° 1 (en termes de facilité d'utilisation) sur G2, parmi 180 plateformes ayant reçu des avis. Avec des membres de l'équipe répartis entre San Francisco, New York et Londres, Tribe Dynamics travaille avec des marques à travers les Amériques, la région EMOA et la région APAC. Pour plus d'informations, visitez TribeDynamics.com et inscrivez-vous pour participer au Earned Summit 3.0, un événement virtuel gratuit d'une journée.

