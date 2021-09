Planview présente TeamTap, une nouvelle capacité d'innovation et d'idéation au niveau de l'équipe





Planview, un leader mondial des solutions de gestion de portefeuille et de gestion du travail, a présenté aujourd'hui TeamTap, une nouvelle capacité d'innovation et d'idéation pour Planview Spigit, le logiciel de gestion de l'innovation de Planview. Créée pour aider à accélérer les efforts de transformation d'une organisation, cette nouvelle capacité permet aux entreprises de stimuler l'engagement des employés, de créer de la valeur et de favoriser une culture de l'innovation au sein d'une seule application. TeamTap propose une approche allégée de l'innovation, en soutenant et en s'alignant sur les méthodes de travail Agile.

« Plus que les modèles d'innovation d'entreprise typiques, TeamTap favorise la collaboration et l'idéation au sein des équipes, en utilisant leur masse pour s'appuyer et résoudre les problèmes », a déclaré Louise Allen, chef de produit chez Planview. « TeamTap permet une innovation axée sur l'équipe et permet aux employés de toute l'organisation d'exprimer leurs opinions et de jouer un rôle actif dans l'idéation créative, en aidant leurs entreprises à découvrir les idées, les défis et les opportunités qui existent au sein de leur équipe et des espaces d'innovation opérationnelle ».

TeamTap est conçu pour fournir un moyen simple de promouvoir un engagement continu, permettant aux utilisateurs de choisir leur propre micro-défi - ou « tap » - et de s'engager en permanence avec une foule diversifiée, pour discuter et collaborer sur des solutions possibles. En faisant du crowdsourcing, en classant et en affinant les idées, les décideurs peuvent tirer parti des données, de la technologie et de leurs employés pour regrouper les idées et les thèmes présentant le plus grand potentiel ? et agir sur ces idées. TeamTap facilite également les opérations des entreprises et soutient la résolution des problèmes des employés parallèlement aux défis stratégiques, en fournissant une structure de données d'innovation et une application uniques pour l'ensemble de l'écosystème d'une organisation. La structure et le modèle des données contribuent à faire apparaître des poches d'innovation auparavant cachées, permettant aux organisations de tirer parti d'une capacité d'innovation basée sur les données.

« Cette nouvelle capacité étend la capacité d'une organisation à faire émerger les idées qui peuvent transformer radicalement son activité », a déclaré Razat Gaurav, PDG de Planview. « Non seulement TeamTap capture la collaboration, mais il gère également de manière transparente l'ensemble du processus d'innovation et de hiérarchisation axée sur les données pour le cycle de vie d'un nouveau concept, de l'idée à l'impact. »

Selon Gartner® : « l'innovation axée sur les données (Data Driven Innovation, DDI) fait référence à l'utilisation de données et d'analyses (D&A) pour développer ou favoriser de nouveaux produits, processus, méthodes d'organisation et marchés, qui peuvent conduire à la découverte et à l'exécution de l'innovation, en réalisant de nouveaux modèles économiques, produits et services à valeur commerciale confirmée ».*

Gartner poursuit : « La vitesse et le taux de réussite des innovations numériques sont améliorés par la DDI. Cela signifie plus d'efficacité dans l'innovation de nouveaux produits et services numériques. La migration croissante des activités socio-économiques vers Internet, la baisse des coûts de collecte, de stockage et de traitement des données, ainsi que la génération et l'utilisation de grandes quantités de données contribuent tous à l'adoption de la DDI ».*

TeamTap a été présenté lors de la conférence annuelle des clients de l'entreprise, Planview Accelerate, et sera mis à la disposition des utilisateurs de Planview Spigit le 29 septembre 2021. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web de Planview ou vous inscrire au webinaire TeamTap de l'entreprise le 12 octobre 2021 à 11 h heure centrale.

*Gartner, « Hype Cycle for Innovation Management Techniques, 2021," Fenn, Skyttegaard, Pidsley, Fujiwara, Chandrasekaran, Topham, Cearley, 12 juillet 2021. GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques déposées ou de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter l'entreprise, des idées à l'impact, en permettant aux entreprises d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète des solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches, de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 1 000 employés, est au service de 4 000 clients, et compte 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez : www.planview.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 01:30 et diffusé par :